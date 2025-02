FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 940 (960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMURFIT WESTROCK PRICE TARGET TO 5370 (5450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 780 PENCE - BARCLAYS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1110 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4050 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1015 (1130) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5300 (6500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 80 (95) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WPP PRICE TARGET TO 875 (1035) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CAIRN HOMES TARGET TO 190 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HELIOS TOWERS TARGET TO 255 (245) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12800 (13150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 235 (237) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 305 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1218 (1169) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 770 (825) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 315 (310) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2290 (2275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13900 (13700) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 900 (655) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS WPP PRICE TARGET TO 760 PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 880 PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 70 (80) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 900 (930) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC RAISES LSE PRICE TARGET TO 14000 (12500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 870 (880) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob