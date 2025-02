LONDON (dpa-AFX) - Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting rechnet mit Protesten beim geplanten Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump. Natürlich werde es Menschen geben, die dagegen protestieren, sagte Streeting in der BBC. Das sei aber auch ein Ausdruck der Demokratie, die durch die Verbindung zu den USA und zum US-Präsidenten gestärkt werde, meinte der Minister, der einst selbst gegen Trump opponiert hatte.

"Wir haben die Freiheit, unsere Meinung zu äußern, und Menschen protestieren auch gegen diese Regierung", sagte Streeting, der den geplanten zweiten Staatsbesuchs Trumps positiv als "historisch" und "wichtigen Moment" einstufte.

Der Brief mit der Unterschrift des Königs



Premierminister Keir Starmer hatte Trump während seines Besuches am Donnerstag ein Einladungsschreiben von König Charles III. überbracht. Trump hielt den Brief mit der Unterschrift des Monarchen sichtlich angetan in die Kamera. "Das ist eine große, große Ehre", sagte Trump, der die Einladung annahm. Er werde in "naher Zukunft" nach Großbritannien reisen, sagte er.

Trump, der Fan des Königshauses ist, war während seiner ersten Amtszeit im Jahr 2019 zu einem Staatsbesuch im Vereinigten Königreich. Ein zweiter Besuch mit allen Ehren wäre einmalig für einen US-Präsidenten, schrieben die britischen Medien. Zum Programm hatte damals auch ein Staatsbankett im Buckingham-Palast mit der 2022 gestorbenen Königin Elizabeth II. gehört.

Es gab jedoch auch lautstarke Proteste gegen den Besuch des republikanischen Politikers. Um die Welt gingen Bilder eines überlebensgroßen Heliumballons, der Trump als Baby in Windeln abbildete. Labour-Politiker Streeting hatte 2017 bei Twitter dazu aufgerufen, eine Petition zu unterschreiben, mit der der Staatsbesuch verhindert werden sollte. "Nun, das werde ich dieses Mal definitiv nicht tun", sagte er bei GB News./mj/DP/nas