In neue Regierungskoalition in Österreich aus ÖVP, SPÖ und NEOS will die Steuerbefreiung für Photovoltaik-Anlagen vorzeitig beenden. 90 % der Unternehmen der österreichischen PV-Branche gehen davon aus, dass das zu einem schlagartigen Rückgang der Nachfrage führt. Die österreichische Photovoltaik-Branche kritisiert, dass auch die neue, wahrscheinlich in Kürze gebildete Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ, NEOS an der vorzeitigen Abschaffung der Mehrwert-Steuerbefreiung für Photovoltaik-Kleinanlagen ...

