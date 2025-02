München (ots) -Das Thema: "Wie stabil wird die neue Regierung, Herr Linnemann?"Eine Woche nach der Bundestagswahl blickt Caren Miosga mit ihren Gästen auf die aktuelle politische Lage: Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz mahnt angesichts der innen- wie außenpolitischen Herausforderungen eine möglichst schnelle Regierungsbildung an. Aber gelingt es CDU und CSU, schnell eine stabile Koalition mit der SPD zu bilden? Gibt es noch vor der Konstituierung des neuen Bundestages eine Entscheidung zur Finanzierung der erforderlichen Verteidigungsausgaben? Und wie könnten Kompromisse zwischen Union und Sozialdemokraten etwa in der Sozialpolitik und zur Schuldenbremse aussehen?Die Gäste:Carsten Linnemann (CDU-Generalsekretär)Julia Reuschenbach (Politikwissenschaftlerin)Sara Sievert (Politik-Chefreporterin Hauptstadtbüro t-online)"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Pressekontakt:Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt: Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information, Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga: Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5981312