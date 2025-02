© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Der Ausverkauf der Tesla-Aktie wird immer dramatischer. Anleger stellen sich auf weitere Verluste ein. Was sagen die Analysten?Die Tesla-Aktien sind seit ihrem Höchststand Ende 2024 um satte 40 Prozent eingebrochen. Dieser Rückgang beschleunigte sich in den vergangenen Tagen. Verkaufszahlen aus Europa zeigen, dass Teslas Autoverkäufe in Europa im Januar fast um die Hälfte eingebrochen sind. Der rund 20 prozentige Kursverlust in dieser Woche deutet darauf hin, dass die Verlangsamung des Kerngeschäfts mit Elektroautos zunehmend die Anleger beunruhigt - eine schlechte Nachricht für eine Aktie, deren Erfolg ebenso stark von der Begeisterung der Anleger, wie von den Fundamentaldaten abhängt. …