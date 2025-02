Frankfurt am Main (ots) -Regulierungen und Marktveränderungen stellen Hausverwalter und Immobilieninvestoren vor große Herausforderungen - doch wer den richtigen Partner an seiner Seite hat, bleibt handlungsfähig. Die D'Orio Versicherungsmakler GmbH unter der Leitung von Salvatore D'Orio bietet maßgeschneiderte Lösungen, um Versicherungsprozesse zu optimieren und den Verwaltungsaufwand drastisch zu reduzieren. Wie trotz der aktuellen Marktlage für Sicherheit gesorgt werden kann und weshalb eine strategische Versicherungspartnerschaft heute wichtiger ist denn je, erfahren Sie hier.In den letzten zwei Jahren hat eine massive Regulierungswelle den Markt für Gebäudeversicherungen erschüttert: Was einst als stabiles Fundament für Immobilienverwalter, Investoren und Versicherungsmakler galt, wurde von einem Sturm aus Vorschriften, Bestandsreduktionen und Unsicherheiten erfasst. Versicherungsgesellschaften haben sich in großem Stil von Beständen getrennt - ein Schritt, der nicht nur den Markt verknappte, sondern auch einen enormen administrativen Mehraufwand für alle Beteiligten verursachte. "Für Hausverwalter kommt es aufgrund der Aufkündigung von Beständen zu einem erheblichen Zeitaufkommen, da für zukünftige Versicherungsangebote deutlich mehr Informationen erforderlich sind", erklärt Salvatore D'Orio, Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. Oft herrscht Unsicherheit, da unklar ist, ob und wann bestehende Vermittler passende Lösungen anbieten können. Eigentümer wiederum verzichten zum Teil bewusst auf die Absicherung einzelner Gefahren, um den Beitrag im Rahmen zu halten.Durch den Zeitdruck entstehen dann Fehler: Eigentümer holen Angebote bei verschiedenen Anbietern ein, bei denen die Risikoangaben falsch sind, beispielsweise indem Denkmalschutzaspekte komplett unberücksichtigt bleiben. "Die Folge bei größeren Schäden sind dann Deckungslücken, leistungsbefreite Versicherer oder Kürzungen der Schadenzahlungen", so Salvatore D'Orio. Gleichzeitig müssen die Vermittler die Veränderungen an die Kunden kommunizieren. Viele Betroffene kommen an ihre Grenzen und finden kaum eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten. "Die Folge dieser Veränderungen ist ein Markt, der mehr Fragen als Antworten bietet", warnt Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. Wer sich nicht auskennt, riskiert im Ernstfall fatale Lücken im Schutz von Millionenwerten.Unnötigen Verwaltungsaufwand gezielt reduzieren"Wer in diesem neuen Marktgefüge gut versichert sein will, braucht mehr als nur eine Versicherung - er braucht einen Partner, der den Durchblick hat", erklärt Salvatore D'Orio. Während sich viele Versicherungsmakler in der Flut an an neuen Anforderungen verlieren, haben sich der Unternehmer und sein Team darauf spezialisiert, Hausverwaltungen und Immobilieninvestoren nicht nur zu beraten, sondern spürbar zu entlasten - mit einer Rundum-Betreuung, die weit über den Abschluss einer Police hinausgeht. Dabei setzt er auf persönliche Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und eine enge Zusammenarbeit, die seinen Kunden nicht nur Sicherheit gibt, sondern sie auch von unnötigem Verwaltungsaufwand befreit. Das Ziel: bis zu 75 Prozent weniger administrativer Aufwand für Hausverwalter und Investoren. Im Fokus steht die Gebäudeversicherung, die im aktuellen Marktumfeld zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die veränderte Marktsituation stellt dabei einen zentralen Aspekt dar, der sowohl Eigentümer als auch Verwalter vor neue Herausforderungen stellt.Pflichtversicherung für Elementarschäden: Wer zahlt, wenn die Katastrophe kommt?Die Diskussion über eine Pflichtversicherung für Elementarschäden ist in den letzten zwei Jahren immer intensiver geworden - und das aus gutem Grund. Überschwemmungen, Starkregen, Stürme - Naturkatastrophen nehmen zu, und mit ihnen die Schäden an Immobilien. Doch während einige den Schutz durch eine Pflichtversicherung als unerlässlich sehen, stehen andere der Idee skeptisch gegenüber. "Viele Eigentümer sind sich der Risiken nicht bewusst oder verlassen sich darauf, dass der Staat im Ernstfall einspringt", erklärt Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. Doch ist es wirklich die Aufgabe der Gesellschaft, für Schäden aufzukommen, die durch eine fehlende Absicherung entstehen? "Hier setzt der Gedanke der Eigenverantwortung an", erklärt der Unternehmer weiter. "Jeder Immobilienbesitzer sollte selbst entscheiden, ob er sich gegen Elementarschäden absichern möchte - allerdings mit dem Risiko, im Katastrophenfall auf den Kosten sitzenzubleiben."Während private Eigentümer noch mit der Frage ringen, ob eine Elementarschadenversicherung Pflicht werden sollte, sind Hausverwaltungen und Immobilieninvestoren längst aktiv. Sie haben ein starkes Eigeninteresse an einem umfassenden Versicherungsschutz, um sich vor finanziellen Katastrophen zu schützen. Doch auch hier gilt: Versicherung ist nicht gleich Versicherung. Die Tarife, Bedingungen und Ausschlüsse sind oft undurchsichtig - und genau hier kommt die D'Orio Versicherungsmakler GmbH ins Spiel, denn Salvatore D'Orio und sein Team setzen auf Aufklärung statt Unsicherheit. "Wer die Risiken nicht kennt, kann auch keine fundierte Entscheidung treffen", meint der Geschäftsführer. Die Experten der D'Orio Versicherungsmakler GmbH sorgen somit dafür, dass ihre Kunden genau wissen, welche Policen für sie sinnvoll sind - und welche nicht.Vermögensschadenhaftpflicht im Wandel: Warum viele Policen nicht mehr ausreichenEs ist das Worst-Case-Szenario für jeden Hausverwalter: Ein Schaden tritt ein, der Versicherungsschutz greift nicht - und plötzlich haftet man selbst. Die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung soll genau in solchen Fällen schützen. Doch die Realität sieht oft anders aus: In den letzten zwei Jahren haben Regulierungen und Marktveränderungen dazu geführt, dass viele Policen gravierende Deckungslücken aufweisen. Besonders heikel wird es, wenn Vermögensschäden entstehen, weil eine Gebäudeversicherung falsch abgeschlossen wurde oder gar nicht mehr existiert. "In solchen Fällen mussten viele Hausverwalter bereits erleben, dass ihre Vermögensschadenhaftpflicht nicht für den entstandenen Schaden aufkam - mit finanziellen Konsequenzen, die existenzbedrohend sein können", berichtet Salvatore D'Orio. "Eine gründliche Analyse bestehender Policen ist daher heute unerlässlich, um mögliche Lücken rechtzeitig zu identifizieren und den Schutz zu optimieren."Doch selbst wenn Probleme erkannt werden, bleibt eine weitere Hürde: Versicherungsgesellschaften reagieren heute langsamer denn je. "In den letzten zwei Jahren haben sich die Bearbeitungszeiten massiv verlängert", so der Unternehmer. "Ob durch Umstrukturierungen, Homeoffice oder gestiegene Schadensmeldungen - die Verzögerungen führen zu Frustration bei Maklern und Kunden gleichermaßen." Ein enger Draht und proaktives Handeln sind oft die einzige Möglichkeit, um Anfragen zu beschleunigen und Freigaben für Schadensfälle schneller zu erhalten - doch das gelingt nur mithilfe eines Experteams wie dem der D'Orio Versicherungsmakler GmbH, das genau weiß, worauf es in solchen Situationen ankommt.Weniger Risiko, mehr Sicherheit: Salvatore D'Orio erweitert sein Schulungsangebot für 2025Salvatore D'Orio weiß, dass nicht alle seiner Kunden die ständigen Änderungen der Versicherungsbranche im Blick haben. Ein Problem, für das er eine Lösung gefunden hat: Um Unsicherheiten und Deckungslücken zu vermeiden, setzt der Experte nun verstärkt auf gezielte Vorträge und Schulungen für Hausverwalter und Immobilieninvestoren, bei denen klare, praxisnahe Erklärungen, interaktive Diskussionen und konkrete Lösungen im Mittelpunkt stehen. "Unsere bisherigen Veranstaltungen zeigen: Der Bedarf ist enorm, denn viele erkennen erst hier, welche Risiken sie eingehen und wie sie sich besser absichern können", berichtet Salvatore D'Orio.Für 2025 plant der Geschäftsführer, sein Vortragsangebot deutlich auszubauen - mit regelmäßigen Präsentationen auf Branchenveranstaltungen, Netzwerktreffen und exklusiven Schulungen. "Unser Ziel ist es, aufzuklären, Risiken zu minimieren und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen", erklärt Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH abschließend. "Denn wer seinen Versicherungsschutz versteht, handelt sicherer und schützt sein Vermögen langfristig." 