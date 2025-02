EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation

Viromed Medical AG erreicht Meilenstein für Kooperation mit weltweit tätigem Großkonzern



28.02.2025 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Viromed Medical AG erreicht Meilenstein für Kooperation mit weltweit tätigem Großkonzern



Pinneberg, 28. Februar 2025 - Die Viromed Medical AG (Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65) hat im Rahmen der am 11. Dezember 2024 per Ad-hoc-Mitteilung angekündigten umfangreichen Kooperation mit einem weltweit tätigen Großkonzern einen Meilenstein erreicht. Gegenstand der nun geschlossenen Vereinbarung ist insbesondere die Einräumung eines europäischen Lizenzrechts zugunsten der Viromed Medical AG zur Anwendung von kaltem Atmosphärendruckplasma in der Medizin. Durch die Einräumung der Lizenzrechte gilt die Viromed Medical AG als Hersteller der ViroCAP® Systeme für die Anwendung in der Hautheilkunde (Dermatologie) im Sinne der Medizinprodukteverordnung (MDR). Sämtliche Schutzrechte (Intellectual Property, IP) und daraus resultierende Patente und Verwertungsrechte aus den Studien der beiden Unternehmen zur Anwendung des PulmoPlas® Systems in der Lungenheilkunde liegen alleinig bei der Viromed Medical AG. Die relyon plasma GmbH, eine Tochtergesellschaft der TDK Electronics AG, wird sowohl die ViroCAP® Systeme als auch die PulmoPlas® Systeme im Auftrag von Viromed Medical produzieren. Die Sonderzulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für das Medizinprodukt PulmoPlas® zur Behandlung der Beatmungsassoziierten Pneumonie (VAP) auf Basis einer laufenden Studie unter der Leitung von Prof. Hortense Slevogt, Medizinische Hochschule Hannover, wird voraussichtlich ab dem 3. Quartal 2025 beantragt. Die Phase-3-Studie soll im 2. Quartal 2025 abgeschlossen werden. Der Klassifizierungsprozess von ViroCAP® als Medizinprodukt der Klasse 2a verläuft planmäßig. Darüber hinaus wurde mit der Herstellung von Spritzgusswerkzeugen die Serienfertigung des ViroCAP® Systems begonnen. Viromed wird im ersten Schritt rund 1.000 Geräte für den Einsatz als Medizinprodukt in der Dermatologie sowie im Veterinärbereich produzieren lassen.



Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erläutert: "Viromed ist mit ihren bahnbrechenden Produkten vielversprechend für die Zukunft aufgestellt. Ich bin überzeugt, dass wir mit relyon plasma/TDK den besten Partner für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens gewonnen haben. Die Vereinbarung zur Fertigung unserer Produkte markiert einen Meilenstein sowohl für die Zusammenarbeit mit einem weltweit tätigen Großkonzern als auch für die geplanten Markteinführungen von ViroCAP® und PulmoPlas®. Persönlich freue mich ich mich besonders über den Studienfortschritt von PulmoPlas®, das weltweit einen Gamechanger in der Lungentherapie darstellt."



Über die Viromed Medical AG: Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.



Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de



28.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com