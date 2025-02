Der Elektroautohersteller richtet sich neu aus und setzt auf autonome Mobilitätsdienste, während die Verkaufszahlen sinken und der Aktienkurs unter Druck gerät.

Der Elektroautohersteller Tesla hat einen wichtigen Schritt zur Umsetzung seiner Robotaxi-Strategie unternommen, indem er bei den kalifornischen Aufsichtsbehörden eine Lizenz für einen Fahrdienst beantragt hat. Diese Entwicklung könnte für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, da es mit zurückgehenden Auslieferungszahlen zu kämpfen hat. Firmenchef Elon Musk hat Tesla verstärkt auf autonomes Fahren ausgerichtet und spricht bereits seit längerer Zeit davon, dass Fahrzeuge von ihren Besitzern als Robotaxis eingesetzt werden könnten, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Aus dem Antrag geht allerdings hervor, dass zumindest anfänglich noch menschliche Fahrer am Steuer vorgesehen sind. Tesla verfügt derzeit über die Erlaubnis, autonome Fahrzeuge mit Sicherheitsfahrern in Kalifornien zu testen, besitzt jedoch noch keine Genehmigung des Verkehrsministeriums für fahrerlose Tests oder den kommerziellen Betrieb. Diese Genehmigungen sind jedoch unerlässlich, um einen autonomen Taxidienst in dem Bundesstaat anbieten zu können.

Herausforderungen im Wettbewerbsumfeld

Die verstärkte Ausrichtung auf Robotaxis kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Tesla-Aktie unter erheblichem Druck steht. Im Jahresverlauf hat das Papier etwa 25 Prozent an Wert verloren, während der Nasdaq im Vergleich dazu nur um 1,5 Prozent gesunken ist. Der jüngste Kursrückgang ließ die Marktkapitalisierung des Unternehmens unter die Schwelle von einer Billion Dollar fallen. Im Gegensatz zu Tesla kann die Google-Schwesterfirma Waymo bereits beachtliche Erfolge im Bereich autonomer Fahrdienste vorweisen und kommt in San Francisco, Phoenix und Los Angeles auf wöchentlich mehr als 200.000 bezahlte Fahrten ohne menschlichen Fahrer. Musk vertritt jedoch die Ansicht, dass Tesla Autonomie ausschließlich mit Kameras erreichen kann, ohne die von Waymo eingesetzten teureren Laser-Radarsysteme. Diese Position wird von vielen Branchenexperten kritisch gesehen, die bezweifeln, dass ein selbstfahrendes Auto nur mit Kameratechnologie ähnlich sicher im Straßenverkehr unterwegs sein kann. Für die Zukunft hat Tesla die Einführung des "Cybercab" angekündigt, ein Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale, das 2026 in Produktion gehen soll. Der Erfolg dieser strategischen Neuausrichtung wird maßgeblich darüber entscheiden, ob Tesla seine Position im zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für Elektrofahrzeuge und autonome Mobilität behaupten kann.

