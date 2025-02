Die Aktie von Dell Technologies verzeichnete am Freitag erhebliche Kursverluste und gehörte damit zu den größten Verlierern am Aktienmarkt. Der Anteilsschein des Technologieunternehmens sackte auf zwischenzeitlich 97,44 Euro ab, was ihm einen hinteren Platz in den Performance-Ranglisten an der Börse einbrachte. Hintergrund dieser negativen Entwicklung sind die jüngsten Prognosen des in Texas ansässigen Konzerns, die einen Rückgang der bereinigten Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2026 vorhersagen. Diese pessimistische Aussicht hat bei Anlegern für Verunsicherung gesorgt und zu massiven Verkäufen der Dell-Aktie geführt. Die Kursbewegung steht im Kontrast zum allgemeinen Markttrend, denn die US-Börsen starteten am letzten Handelstag des Monats leicht erholt in den Tag. Während der Dow Jones um 0,4 Prozent und der marktbreite S&P-Index um 0,2 Prozent zulegten, musste Dell deutliche Einbußen hinnehmen.

Belastungsfaktoren für den Technologiesektor

Der Kursrutsch bei Dell Technologies reiht sich in eine breitere Marktbewegung ein, die den Technologiesektor derzeit unter Druck setzt. Auch andere Tech-Werte wie Nvidia verloren in der vorangegangenen Handelssession erheblich an Wert. Zusätzlich belasten die von der Trump-Administration angekündigten Importzölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China den Markt. Diese Zölle dürften für Technologiehersteller wie Dell, die globale Lieferketten unterhalten, zu steigenden Kosten führen. Ein ähnliches Problem wurde bereits von HP gemeldet, das vor höheren Kosten durch US-Importzölle auf chinesische Waren warnte. Anleger bewerten derzeit neu, wie stark diese geopolitischen Spannungen und handelspolitischen Maßnahmen die Gewinnmargen und Wachstumsaussichten der Technologieunternehmen beeinträchtigen könnten.

