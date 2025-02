Taktile eine kategoriedefinierende Plattform zur Entscheidungsautomatisierung hat in einer Finanzierungsrunde der Serie B 54 Millionen US-Dollar aufgebracht, um Teams in Fintech-Unternehmen und Finanzinstituten weiterhin in die Lage zu versetzen, ihre Risikomanagementstrategien über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu optimieren. Die Finanzierungsrunde wurde von Balderton Capital angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Index Ventures, Tiger Global, Y Combinator, Prosus Ventures, Visionaries Club sowie Larry Summers, ehemaliger US-Finanzminister, wodurch sich die Gesamtfinanzierung von Taktile auf 79 Millionen US-Dollar beläuft.

2024 vervierfachte Taktile seinen Kundenstamm und steigerte seinen ARR um mehr als das 3,5-Fache. Der Kundenstamm erstreckt sich über 24 Märkte und umfasst anspruchsvolle Fintech-Unternehmen wie Mercury, Kueski und Zilch sowie einige der größten Finanzinstitute der Welt, darunter die Allianz und die Rakuten Bank.

Das Unternehmen wurde von G2, einer führenden Plattform für Nutzerbewertungen, drei Quartale in Folge als Branchenführer ausgezeichnet und erhielt zuletzt über 12 Auszeichnungen in seinem Winterbericht 2025. Taktile hat sich auch in der Branche einen Namen gemacht, nachdem es in einem Unternehmen implementiert wurde. Bei den 2024 Banking Tech Awards USA, die von FinTech Futures veranstaltet wurden, gewann Taktile den Preis "Tech of the Future Decision Making".

Die Entscheidungsplattform von Taktile liefert bereits jeden Monat Hunderte Millionen Risikobewertungen, und die zusätzlichen Mittel werden verwendet, um diese Dynamik weiter zu beschleunigen, da Taktile Geschäftsteams mit den erforderlichen Tools und Kontrollen ausstattet, um transparente KI-gestützte Risikobewertungen zu erstellen.

In Branchen mit hohen Risiken muss die Einführung von KI von Experten mit fundierten Kenntnissen im Risikobereich geleitet werden.

Während KI für Anwendungsfälle wie Chatbots im Kundensupport und Echtzeit-Personalisierung im Marketing bereits weit verbreitet ist, steht die allgemeine Automatisierung für risikoreiche Entscheidungen 2025 erst kurz vor dem Durchbruch. Der Hauptunterschied bei der Anwendung von KI auf Risikoentscheidungen im Finanzdienstleistungsbereich, wie z. B. bei der Kreditvergabe, Kontoeröffnung oder Transaktionsüberwachung, besteht darin, dass Fehler extrem kostspielig sind. Falsche Entscheidungen können zu kostspieligen Kreditausfällen, Betrugsverlusten, der Verwehrung des Zugangs zu Dienstleistungen für gute Kunden oder zu Geldbußen durch Aufsichtsbehörden führen. Erst im Oktober letzten Jahres erklärte sich die TD Bank bereit, 3,1 Milliarden Dollar zu zahlen, um Vorwürfe auszuräumen, sie habe keine angemessenen Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche eingeführt, da sich Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zunehmend mit Kontrollen auf Transaktionsebene befassen.

In der Finanzdienstleistungsbranche und anderen regulierten Branchen steht viel auf dem Spiel, und jede Entscheidung ist von Bedeutung. Etablierte Institutionen stehen unter starkem Druck, da KI-gesteuerte Fintech-Startups schnell Innovationen entwickeln und ihre Marktanteile und Margen in Frage stellen. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, KI in großem Maßstab einzuführen. Die größten Hürden? Ein Mangel an hochqualifizierten Ingenieuren für die Entwicklung und Wartung von KI-Systemen sowie die Notwendigkeit einer höheren Präzision denn selbst die fortschrittlichsten LLMs können heute nur bestimmte Aspekte komplexer Probleme bewältigen, anstatt vollständig zuverlässige Lösungen zu bieten. David Solomon, CEO von Goldman Sachs, drückte es so aus: "95 einer S1-Einreichung können von KI in nur wenigen Minuten erledigt werden." Er fährt jedoch fort: "Die letzten 5 sind jetzt entscheidend, weil der Rest jetzt eine Ware ist."

Taktile wurde von CEO Maik Taro Wehmeyer und CPTO Maximilian Eber gegründet und schließt diese Lücke, indem es Risikoteams und ihre technischen Kollegen mit einer gemeinsamen Plattform ausstattet, um komplexe KI-gestützte Arbeitsabläufe und Agenten zu erstellen, zu verwalten und zu optimieren, die durch Regeln gesteuert und in die Geschäftslogik eingebettet sind. KI wird von einem reinen Experiment zu etwas, das echten geschäftlichen Nutzen bringt.

Maik Taro Wehmeyer, CEO und Mitbegründer von Taktile, sagte: "Vom ersten Tag an waren wir davon überzeugt, dass Millionen von Menschenleben verbessert werden könnten, indem wir Unternehmen in die Lage versetzen, optimale Entscheidungen für ihre Kunden zu treffen. Indem wir erfahrenen Risikoexperten die Kontrolle überlassen, ermöglichen wir es selbst den am stärksten regulierten Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor, KI vollständig in risikoreiche Arbeitsabläufe zu integrieren."

Rob Moffat, General Partner bei Balderton Capital, sagte: "Die besten Investitionen für Risikokapitalgeber sind die, bei denen man sich fragt: 'Natürlich warum gibt es das nicht schon längst?' Es ist verrückt, dass Unternehmen eine Vielzahl separater Tools für unterschiedliche Entscheidungen in ihrem Unternehmen verwenden, obwohl es sich um denselben Kunden und dieselben Daten handelt. Es ist auch verrückt, dass viele Entscheidungen von Grund auf intern programmiert werden. Die integrierte Entscheidungsplattform von Taktile ermöglicht es Unternehmen, eine einheitliche Sicht auf den Kunden zu erhalten und komplexe Entscheidungslogiken einfach zu erstellen, zu iterieren und zu testen. Dadurch hat das Unternehmen einige der anspruchsvollsten Fintechs als zufriedene Kunden gewonnen und kann nun auch Banken und Versicherungen als Kunden gewinnen.

KI-Einführung im Finanzdienstleistungssektor jenseits des Hypes

In den letzten 12 Monaten hat Taktile seinem Kunden Zilch dabei geholfen, die Kosten für Dienstleister und Nutzung um 50 zu senken, indem es seinem Risikoteam die Tools zur Verfügung stellte, um automatisierte Underwriting-Workflows selbst zu erstellen, zu testen und zu optimieren.

"Die Plattform von Taktile hat unsere Teams in die Lage versetzt, die Kontrolle über unsere automatisierten Underwriting-Prozesse zu übernehmen, sodass wir Entscheidungen mit beispielloser Geschwindigkeit und Unabhängigkeit erstellen, testen und optimieren können", so Chanuka Perera, Head of Credit Risk bei Zilch. "Diese Umstellung hat nicht nur unsere Abläufe optimiert, sondern auch zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt, wodurch Ressourcen für weitere Innovationen frei werden."

Darüber hinaus hat Taktile Zippi dabei geholfen, seinen Entscheidungsprozess effizienter zu gestalten, indem es eine 67 schnellere Bereitstellung der Policenlogik ermöglicht, die Anzahl der Experimente in Betrugs-, Kredit- und Portfolio-Workflows verdoppelt und eine skalierbare Entscheidungsfindung in Echtzeit ohne Leistungsengpässe gewährleistet. Dadurch konnte Zippi seine Abläufe effektiver skalieren und mit den gleichen Ressourcen deutlich mehr Anträge bearbeiten. Die Plattform hat auch die Zeichnungszeit von Breakout Finance um 95 reduziert, sodass das Risikoteam 3- bis 5-mal mehr Anträge bearbeiten und schnell skalieren kann.

Pieter Viljoen, CDO bei Allianz Partners, sagte: "Es war klar, dass wir einen Partner brauchten, der die Nuancen der Entscheidungsfindung in verschiedenen Anwendungsfällen und Branchen sowie die Herausforderungen, die mit KI-Standardmodellen einhergehen, vollständig versteht und der die erforderliche Infrastruktur für den Einsatz von LLMs in geschäftskritischen Arbeitsabläufen bereitstellen kann. Wir haben Taktile genau zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt."

Wenn Sie mehr über die Risikomanagement-Plattform von Taktile erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter www.taktile.com

Über Taktile: Taktile ermöglicht es Risikoexperten, automatisierte Risikomanagement-Entscheidungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu erstellen, zu überwachen und zu optimieren von der Kundenbindung und Kreditvergabe bis hin zur Betrugs- und Compliance-Überwachung von Transaktionen. Die Risikomanagement-Plattform von Taktile wird im G2-Bericht "Decision Management Platforms" vom Winter 2025 als Branchenführer anerkannt und genießt das Vertrauen führender Fintechs, Banken und Versicherer auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in Berlin und London.

Über Balderton Capital: Balderton Capital ist ein mehrstufiges Risikokapitalunternehmen mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Unterstützung der besten Gründer Europas von der Seed-Phase bis zum Börsengang. Wir verfügen sowohl über Früh- als auch Wachstumsfonds und investieren im gesamten Technologiesektor, wobei wir eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen in den Bereichen KI, Fintech, B2B SaaS, digitale Gesundheit, Mobilität, Gaming und Marktplätze vorweisen können. Zu den früheren Investitionen gehören Darktrace (LON: DARK), Depop, Flywire (NASDAQ: FLYW), Kobalt, MySQL, Nutmeg, Peakon, Recorded Future, Talend (NASDAQ: TLND) und THG (LON: THG). Zum aktuellen Portfolio von Balderton gehören: Aircall, Beauty Pie, Contentful, Dream Games, GoCardless, Lendable, Matillion, Merama, Photoroom, Revolut, Tibber, Wayve, Writer und ZOE.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227687353/de/

Contacts:

sayula@burlington.cc