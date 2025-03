© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE

Der internationale KI-Wettbewerb verschärft sich. Die USA und China investieren Milliarden und so manches Technologie-Unternehmen profitiert unheimlich davon. Doch welche KI-Perlen hat Europa eigentlich zu bieten?Die USA kündigten zuletzt ein 500-Milliarden-Dollar-Programm namens Stargate an, während Chinas DeepSeek-KI-Modell erhebliche Marktbewegungen auslöste. Kritiker werfen Europa vor, durch übermäßige Regulierung Innovationen zu behindern. Doch es gibt Anzeichen für eine Trendwende. "In Europa entstehen weltweit führende Unternehmen, genau das brauchen wir", sagte Victor Riparbelli, CEO des KI-Videounternehmens Synthesia, gegenüber CNBC. Von KI-Startups wie Mistral in Frankreich bis …