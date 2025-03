STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Hamburg-Wahl:

"Von der Alster gehen für die Genossen im Rest der Republik ermutigende Signale aus: Mit beharrlicher, sachlicher Arbeit kann die SPD überzeugen und dort - auch gemeinsam mit Grünen - zumindest einen Großteil der Wähler zufrieden stellen. Die Leistungen von Rot-Grün in Hamburg bei Themen wie der Wirtschaft, dem Verkehr und der Inneren Sicherheit waren nicht so schlecht, dass es eine Wechselstimmung gab. Die Politik müsse "nah an den Menschen" sein, dieser Spruch des Pfälzers und Sozialdemokraten Kurt Beck gilt nicht nur in dessen Heimat, er ist auch in Hamburg befolgt worden. Mit diesem Motto könnte die SPD in den von ihr regierten sieben Ländern "überwintern", bis sie im Bund wieder die Kraft hat, ein Faktor in der politischen Mitte zu sein."