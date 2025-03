NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Trumps Umgang mit der Macht:

"Er hat nun einmal die Macht. Was man damit anstellen kann, zeigte sich für viele ernüchternd in den ersten Wochen nach der Wahl. Und man fragt sich, ob diese Art des Führens einer Nation künftig auf die Chefetagen der Wirtschaft und von Institutionen abfärbt. Heuern und feuern mag bei so manchen Leitungskräften schon immer als erstrebenswert gegolten haben. Bewährt hat sich dieses Motto aber selten."/yyzz/DP/he