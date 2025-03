STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Nachrichten' zu Koalitionsbildung in Deutschland

Deutschland braucht möglichst schnell wieder eine Regierung mit eigener Mehrheit, um eine kraftvolle Führungsrolle in Europa spielen zu können. Das zu ermöglichen, ist eine Aufgabe für Union und SPD. Doch gefordert ist insbesondere Merz, der Kanzler werden will. Die Sozialdemokraten befinden sich nach ihrer historischen Wahlniederlage in einer Phase der Verunsicherung, die nachvollziehbar ist, die sich das Land aber nicht leisten kann. Merz muss jetzt in kürzester Zeit ihr Vertrauen gewinnen. Keine leichte Aufgabe für jemanden, der bisher eher auf Konfrontation gesetzt hat. Und dem dieser Politikstil vom Naturell her auch entspricht./yyzz/DP/zb