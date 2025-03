HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Trump/Eklat

Wer meint, der ukrainische Präsident hätte sich vor laufenden Kameras cleverer verhalten können, der irrt. Wer von zwei Menschen, die sich wie mafiöse Schutzgelderpresser aufführen, so erniedrigen lassen muss, der muss sich wehren. Alles andere wäre ein Verrat an von Russland verschleppten und gequälten Kindern, an vergewaltigten Frauen und misshandelten und getöteten ukrainischen Soldaten gewesen. Donald Trump zerstört im Rekordtempo alles, was die USA über Jahrzehnte aufgebaut haben. Partnerschaften, Vertrauen, Sicherheit. Dass er damit das eigene Land schädigt, erkennt er nicht. Sein Kurs spielt China als neuer Weltmacht in die Hände und katapultiert Russland wieder auf die politische Weltkarte. Die Diktatoren werden rehabilitiert - welch ein grausiges Signal aus einer der bislang führenden Demokratien der Welt./yyzz/DP/zb