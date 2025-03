DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils heftigen Einbußen am Freitag geht es am Montag an den Börsen in Ostasien nach oben mit den Indizes. Sie folgen damit der festen Vorgabe der Wall Street, wo unter anderem günstig ausgefallenen Konjunktur- und Preisdaten für Kauflaune gesorgt hatten.

In Tokio erholt sich der Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 37.761 Punkte, in Hongkong geht es um 1,2 Prozent nach oben. Schanghai hinkt mit einem Plus von 0,3 Prozent etwas hinterher. Sydney hat den Handel mit einem Anstieg von rund 1 Prozent bereits beendet, in Seoul wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Zur guten Stimmung tragen auch neue Konjunkturdaten aus China vom Wochenende bei. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe ist einen Tick besser ausgefallen als erwartet und verbesserte sich in den Expansion anzeigenden Bereich. Außerdem verbesserte sich der entsprechende von Caixin ermittelte Indikator im Vergleich zum Vormonat und stieg weiter in den Expansionsbereich. Auch der staatliche Index für das Dienstleistungsgewerbe verbesserte sich.

Die PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe in China für die ersten beiden Monate deuteten darauf hin, dass das Wachstum der Industrieproduktion zu Beginn des Jahres relativ stabil geblieben sei, kommentiert Lynn Song, ING-Chefvolkswirt für China die Zahlen. Sein Haus erwarte für die Industrieproduktion in diesem Jahr ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, wobei die Inlandsnachfrage wahrscheinlich eine größere Rolle spielen werde, um eine mögliche Verlangsamung der Exporte auszugleichen. Von Barclays heißt es, der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex habe sich zwar verbessert, er sei aber im historischen Vergleich schwach.

Derweil heißt es aus dem Handel, die Akteure warteten die in dieser Woche beginnende Sitzung von Chinas Nationalem Volkskongress ab, auf der möglicherweise Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt würden, neben dem Wachstumsziel für 2025. Thema sei daneben die Gefahr weiterer Importzölle durch US-Präsident Donald Trump, so die Analysten von Maybank.

Kursgewinne verzeichnen in Hongkong unter anderem Aktien aus dem Immobiliensektor. Longfor verteuern sich um 2,6 und Country Garden um 6,0 Prozent. Sollte Peking neue Stimuli verkünden, dürften diese insbesondere dem Konsum und dem strauchelenden Immobiliensektor gelten, so Marktbeobachter.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.249,10 +0,9% +0,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.797,71 +1,7% -6,9% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag -6,9% Schanghai-Comp. 3.333,46 +0,4% -0,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.255,90 +1,4% +14,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.895,70 -0,3% +2,91% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.574,70 0% -1,73% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:24 % YTD EUR/USD 1,0418 +0,15% 1,040 1,0282 +0,2% EUR/JPY 156,778 -0,01% 156,788 160,07 -4,1% EUR/GBP 0,827 +0,04% 0,826 0,8444 -0,3% GBP/USD 1,260 +0,11% 1,259 1,2178 +0,5% USD/JPY 150,490 -0,15% 150,712 155,67 -4,2% USD/KRW 1461,800 +0,75% 1.461,800 1.457,98 -0,9% USD/CNY 7,183 -0,07% 7,183 7,1943 -0,4% USD/CNH 7,295 +0,06% 7,291 7,3436 NV USD/HKD 7,776 -0,02% 7,778 7,7863 +0,1% AUD/USD 0,622 +0,16% 0,621 0,6201 +0,3% NZD/USD 0,560 +0,02% 0,560 0,5588 +0,0% BTC/USD 93019,500 -1,44% 94.377,550 101.628,20 -9,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,10 69,76 +0,5% +0,34 -0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2864,635 2857,6 +0,2% +7,04 +8,9% Silber (Spot) 30,00 29,94 +0,2% +0,06 +7,6% Platin (Spot) 911,63 914,14 -0,3% -2,51 +4,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2025 00:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.