NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 36 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wiederbewaffnungszyklus in Europa sei nun Realität, schrieb Analyst David Perry in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung der europäischen Rüstungsbranche. Er hob seine Kursziele in der Folge um durchschnittlich ein Viertel. Viele der 30 Nato-Staaten dürften ihre Verteidigungsbudgets erhöhen, die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten diesbezüglich den Drang nochmals immens verstärkt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2025 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 00:43 / GMT

DE000HAG0005