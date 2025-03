Lenovo hat heute auf dem MWC 2025 bahnbrechende Fortschritte im Bereich Hybrid-KI vorgestellt, darunter integrierte Geräte und Lösungen, die Kreative, Fachleute und Unternehmen unterstützen. Die neuen Angebote verkörpern Lenovos Vision von "Smarter AI for all" und zeigen, wie End-to-End-KI nahtlose Kreativität, Vernetzung und Zusammenarbeit ermöglicht. Das auf dem MWC präsentierte Technologieportfolio von neuen Geräteformfaktoren bis hin zu kostengünstiger Edge-Inferenz unterstreicht die Reife und Vielseitigkeit von Lenovos KI-Angeboten und verbindet mutige Innovation mit realen Anwendungsmöglichkeiten.

Lenovos Highlights auf dem MWC:

Innovative KI-PCs, darunter das brandneue ThinkPad T14s 2-in-1, das neueste ThinkBook 16p Gen 6 mit diskreter NPU und das Yoga Pro 9i Aura Edition (16 Zoll, 10)

Beeindruckende Proofs of Concept, darunter der ThinkBook "Codename Flip" AI-PC mit nach außen faltbarem Display, einzigartigem Lenovo Magic Bay-Zubehör und das Yoga Solar PC Concept, das mit Solarenergie betrieben wird

Lenovo AI Now, ein intelligenter, persönlicher KI-Agent, der auf dem Gerät arbeitet

Smart Connect 2.0, eine Softwarelösung, die digitale Ökosysteme vereinheitlicht und Lenovo AI Now und moto ai geräteübergreifend nutzt

Der ThinkEdge SE100 macht Edge-Inferenz und Enterprise-Level-Intelligence für jedes Unternehmen erschwinglich

"Wir glauben an die Kraft der Konvergenz: die Zusammenführung von KI-Modellen, Daten und Rechenleistung auf Geräten, am Edge und in der Cloud -, um KI-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln", sagte Lenovos CEO und Chairman Yuanqing Yang in seiner Keynote auf dem MWC. "Diese Konvergenz stärkt die Vernetzung des Ökosystems und entfesselt das Potenzial der KI, menschliche Kreativität zu erweitern und Ideen in die Realität umzusetzen."

Die Demokratisierung und Personalisierung von KI bleibt ein wichtiger Schwerpunkt für Lenovo, da das Unternehmen mehr Intelligenz in Geräte einbettet und agentenbasierte KI-Lösungen einführt, die reale Aufgaben ausführen können. Lenovo nutzt auch seine führende Position bei Hybrid-Infrastrukturen und dem kürzlich angekündigten Lenovo Hybrid AI Advantage, um KI in Unternehmen einzusetzen. Da CIOs und Unternehmensleiter einen konkreten ROI bei KI-Investitionen anstreben, ist Lenovo der ideale Partner, um das Potenzial von KI in jeder Größenordnung freizusetzen und anzupassen.

Unabhängig davon, wo sich Kunden in ihrer KI-Entwicklung befinden, unterstützen die KI-Lösungen und -Services von Lenovo sie dabei, echte Geschäftsergebnisse zu erzielen sei es beim Einstieg, beim Skalieren oder bei der Optimierung ihrer KI-Fähigkeiten. Die KI-Expertise von Lenovo, von AI PC Fast Start-Adoption-Services bis hin zu fortschrittlichen KI-Implementierungen, ermöglicht es Kunden, den Wert ihrer KI-Investitionen schnell und mühelos zu maximieren.

"Wir begegnen dieser Ära der schnellen KI-Integration und Personalisierung mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu Sicherheit und Datenschutz", sagte Doug Fisher, Chief Security und AI Officer von Lenovo. "Auf dem MWC erleben wir die transformative Kraft der KI, die einen positiven und nachhaltigen Einfluss ausüben kann. Wir werden weiterhin verantwortungsbewusste Innovation, starke Governance und den Vertrauensaufbau bei unseren Kunden, Partnern und Gemeinschaften priorisieren."

Die auf dem MWC vorgestellten Entwicklungen bauen auf Lenovos Dynamik im Bereich Hybrid-KI auf, die sich in dem auf der Lenovo Tech World vorgestellten umfassenden Portfolio, den auf der CES vorgestellten KI-gestützten Geräten und dem deutlichen Wachstum des gesamten Unternehmens zeigt.

Erleben Sie Lenovo auf dem MWC

Leistungsstarke, personalisierte KI-Erlebnisse für alle Geräte

Die neuen KI-Laptops, Software und Konzepte von Lenovo vereinen modernste Innovationen, benutzerorientierte Vielseitigkeit und einen außergewöhnlichen Wert, um die Anforderungen von mehr Benutzern zu erfüllen, die sich komplexen Aufgaben gegenübergestellt sehen.

Lenovo hat neue Yoga- und IdeaPad-KI-Laptops vorgestellt, ergänzt durch Software sowie innovative Proofs of Concept, visuelle Elemente und Zubehör, die die Leistung von KI nutzen, um Kreativität und Produktivität der Verbraucher um ein Vielfaches zu steigern. Mit mehr Copilot+ KI-PC-Optionen, neuen NVIDIA GeForce RTX-GPUs für anspruchsvolle Grafikaufgaben und den gemeinsam mit Intel entwickelten Lenovo Aura Edition-Laptops, die das PC-Erlebnis optimieren, ermöglichen die neuen Yoga- und IdeaPad-Laptops ein nahtloses, einfaches und unterhaltsames Arbeiten, Erstellen und Genießen von Inhalten.

Eines der Highlights ist das Lenovo Yoga Solar PC Concept, das durch die Integration solarbetriebener Innovationen in ein ultraschlankes, leichtes Design "tragbares Computing" neu definiert. Es wurde für die Produktivität an jedem Ort entwickelt und maximiert die Energieabsorption durch fortschrittliche Solartechnologie, die eine nahtlose Leistung selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Dieses Proof of Concept verkörpert Lenovos Vision einer Zukunft, in der erneuerbare Energien und Innovation Hand in Hand gehen.

Lenovo hat zudem sein neuestes Portfolio an KI-gestützten Business Devices vorgestellt, das ThinkPad- und ThinkBook-Laptops der nächsten Generation, erweiterte Software und die neuesten ThinkShield-Sicherheitslösungen umfasst und die visionären, immersiven Proof-of-Concept-Innovationen zeigt. Diese neuen Geräte wurden entwickelt, um Produktivität, Personalisierung und Geschäftsschutz zu optimieren. Sie vereinen KI-gestütztes Computing, flexible Formfaktoren und Sicherheitslösungen für Unternehmen, um den sich wandelnden Anforderungen von Fachkräften und hybriden Arbeitskräften gerecht zu werden.

Im Einklang mit den vorherigen ThinkBook-Proofs of Concept stellt das ThinkBook "Codename Flip" AI PC Concept eine Neuinterpretation des KI-unterstützten Business-Computing dar, und zwar durch ein adaptives, faltbares OLED-Design, das nahtlos zwischen verschiedenen Arbeitsmodi wechselt. Das Konzept wurde für KI-unterstütztes Multitasking und Zusammenarbeit entwickelt und bietet dynamische Arbeitsplatzanpassungen sowie intelligente Steuerungen, die es Fachkräften ermöglichen, die Produktivität in jeder Umgebung zu optimieren. Als weiteres Highlight von Lenovos MWC 2025-Präsentation repräsentiert dieses Konzept die Zukunft der vielseitigen, KI-gesteuerten hybriden Arbeit.

Infrastrukturlösungen bieten Enterprise-KI an jedem Ort

Lenovo definierte Flexibilität und Effizienz am Edge neu mit der Markteinführung des ersten KI-Inferencing-Server der Einstiegsklasse, der Edge-KI für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie große Unternehmen zugänglich und erschwinglich macht. Der Lenovo ThinkEdge SE100 schließt die Lücke zwischen Client- und Edge-Servern und ist eine entscheidende Verbindung, um KI-Funktionen in allen Umgebungen zu ermöglichen. Der kompakte, schnelle, sichere und kostengünstige Server ist auf vielfältige Geschäftsanforderungen zugeschnitten.

Lenovo bietet das breiteste Portfolio an Edge-Computing-Infrastrukturen der Branche und hat weltweit mehr als eine Million Edge-Systeme ausgeliefert. Dabei wurde in 13 aufeinanderfolgenden Quartalen ein Umsatzwachstum im Edge-Segment erzielt, während die Reichweite des KI-Computings weiter ausgebaut wurde.

Lenovos End-to-End-Hybrid-KI-Portfolio markiert einen stärker demokratisierten und personalisierten Wendepunkt für KI, insbesondere durch integrierte Lösungen, die auf Geräten, am Edge und in der Cloud bereitgestellt werden.

Besuchen Sie Lenovos MWC-Event-Webseite und entdecken Sie weitere Produkte und Lösungen im Detail in der MWC-Pressemappe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

