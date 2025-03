Seoul, Südkorea, 3. März 2025 (ots/PRNewswire) -SurplusGLOBAL, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich gebrauchter Halbleiterausrüstung, hat offiziell die Gründung seiner europäischen Niederlassung, SurplusGLOBAL GmbH, in München, Deutschland, bekannt gegeben. Mit dieser Expansion möchte das Unternehmen seine lokalen Kundensupport-Kapazitäten stärken und maßgeschneiderte Lösungen für Halbleiteranlagen und -komponenten effizienter auf den europäischen Markt bringen.Zur Leitung der Geschäftstätigkeit und zur Förderung des Wachstums der europäischen Niederlassung hat SurplusGLOBAL Andreas Berdzentis als EMEA-Manager ernannt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Halbleiterausrüstungs- und Komponentenbranche hatte Berdzentis führende Positionen bei Texas Instruments, FormFactor und Anritsu inne. Dank seines umfangreichen Netzwerks und seiner Branchenexpertise wird er die Expansion von SemiMarket (www.SemiMarket.com (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.semimarket.com%2F&data=05%7C02%7Csean.lee%40cision.com%7Ce7f5a160cf8b4ed1c3d408dd5790b947%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638763001454268690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AwQfIjM%2FcqPWcf2atjIia3KmioxyiHWi6N7h1vVgXF4%3D&reserved=0)), einem KI-gesteuerten globalen Marktplatz, in Europa vorantreiben.Darüber hinaus wird er eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Lieferkette für Halbleiterausrüstung und -komponenten von SurplusGLOBAL spielen.Mit der Eröffnung der europäischen Niederlassung und der Ernennung eines lokalen EMEA-Managers plant SurplusGLOBAL, die Beschaffung und den Verkauf von Halbleiterausrüstung und -komponenten in Europa auszubauen. Das Unternehmen wird zudem mit seinem Partner EQ GLOBAL zusammenarbeiten, um Reparatur- und Wartungsdienste zu optimieren. Durch den Ausbau von Partnerschaften mit Halbleiterunternehmen will SurplusGLOBAL seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Halbleitermarkt weiter stärken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2630082/image_5026844_3028779.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2409547/5190747/SurplusGLOBAL_NEW_CI_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/surplusglobal-eroffnet-europaische-niederlassung-in-munchen-und-ernennt-emea-manager-302388604.htmlPressekontakt:Rose Lee,marketing@surplusglobal.comOriginal-Content von: SurplusGLOBAL, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172521/5982152