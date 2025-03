Frankfurt a.M. (ots) -Anlässlich des Welttags des Hörens am 3. März macht der Direktversicherer DA Direkt auf die wichtige Rolle des Hörvermögens für die Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam. Gutes Hören ist gerade im Straßenverkehr wichtig, um Warnsignale, Hupen, Sirenen und andere wichtige akustische Hinweise rechtzeitig wahrzunehmen. Dies gilt sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger und Radfahrer. Hörgesundheit und akustische Ablenkungen sind dabei zwei Seiten einer Medaille.Akustische Ablenkungen im AutoLaut aktueller DA Direkt Ablenkungsstudie (https://www.da-direkt.de/unfallversicherung/ratgeber/ablenkung-am-steuer) rangiert das Hören von Musik, Podcasts oder Hörbüchern bei zwei Drittel der Autofahrerinnen und Autofahrer auf Platz 1 der ablenkenden Tätigkeiten während der Fahrt. Knapp jeder Zweite telefoniert im Auto über eine Freisprechanlage - jeder Zehnte sogar mit dem Smartphone in der Hand."Ob akustische Ablenkungen im Auto zum Sicherheitsrisiko werden, hängt neben der Lautstärke entscheidend davon ab, wie die Geräte genutzt werden. Häufiges Umschalten des Radio-Senders, Bedienen der Streaming-App oder das Telefonieren mit dem Smartphone in der Hand sind während der Fahrt zu vermeiden. Der Fokus sollte immer auf dem Verkehrsgeschehen liegen", sagt Silvia Künnemann, KfZ-Versicherungsexpertin bei DA Direkt.Das Ohr als "drittes Auge": Wenn Kopfhörer und Handy ablenkenDas Ohr gilt häufig als "drittes Auge", um vor Gefahren zu warnen. Dennoch zählen Radfahrer mit Kopfhörern und Fußgänger mit zum Smartphone gesenktem Kopf vielerorts zum Straßenbild. So gibt knapp ein Drittel der Fahrradfahrer zu Protokoll, während der Fahrt Musik über Kopfhörer zu hören. Knapp ein Viertel telefonieren während der Fahrt und lesen eingehende Nachrichten auf dem Smartphone. Für Fußgänger ist das Smartphone ebenfalls ein ständiger Begleiter. Den Blick aufs Handy nutzen beispielsweise 40 Prozent der Fußgänger regelmäßig zur Navigation. Gerade in Zeiten, wo der Straßenverkehr durch E-Autos und E-Scooter tendenziell leiser wird, sind herannahende Verkehrsteilnehmer erst spät zu erfassen - die Unfallgefahr steigt.Sicher unterwegs mit gutem GehörHörminderung setzt oft schleichend und über Jahre unbemerkt ein, da das Gehirn ausbleibende akustische Reize zunächst kompensiert. Wenn es jedoch im entscheidenden Moment versagt, können die Folgen gravierend sein. Daher empfehlen HNO-Ärzte jährliche Hörtests ab 50. Laut einer weiteren Befragung von DA Direkt kommen nur 15 Prozent der 50- bis 69-Jährigen dieser Empfehlung nach."Sicheres Fahren erfordert die volle Aufmerksamkeit und Wahrnehmung aller Verkehrsteilnehmer. Hörverlust und akustische Ablenkungen können die Fähigkeit beeinträchtigen, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren", erklärt Silvia Künnemann. "Wir möchten daher alle Verkehrsteilnehmer ermutigen, regelmäßig ihre Hörfähigkeit überprüfen und bei Bedarf entsprechend versorgen zu lassen."Zur BefragungsmethodikAblenkungsstudie:Repräsentative Befragung deutscher Autofahrer ab 18 Jahren, die regelmäßig (mind. 2-3 Mal die Woche) im eigenen Wagen / Geschäftswagen unterwegs sind; durchgeführt von infas Quo. Befragungszeitraum: Oktober 2024; n=2.145 Autofahrer, online repräsentativ innerhalb dieser Zielgruppe.Gesundheitsbefragung:Repräsentative Befragung deutscher Haushalte durch infas quo im Auftrag von DA Direkt; n=1.210; online-rep. ausgesteuert nach Alter (18 bis 79 Jahre), Geschlecht und Bundesland; Befragungszeitraum: September 2024Die DA Direkt VersicherungDA Direkt ist eine Tochtergesellschaft der Zurich Gruppe Deutschland mit Beitragseinnahmen (2023) von 309 Millionen Euro und rund 1,39 Millionen Versicherungsverträgen. Seit über 40 Jahren immer für Sie da.Der Direktversicherer bietet das Beste aus zwei Welten: Digital und persönlich. Bequeme digitale Services und persönliche Unterstützung rund um die Uhr. Als Teil der weltweit erfolgreichen Zurich Insurance Group kombiniert DA Direkt fundiertes Versicherungswissen mit innovativem Vordenken der internationalen Unternehmensgruppe. Weitere Informationen: www.da-direkt.dePressekontakt:DA Direkt VersicherungPressekontakt Bernd O. EngelienDeutzer Allee 1 | 50679 KölnTel.: +49 (0)221 7715 5638E-Mail: presse@da-direkt.dewww.newsroom.da-direkt.deOriginal-Content von: DA Direkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17575/5982142