HARMAN präsentiert Ready Aware auf dem MWC 2025 in Europa, das kontextuelle Warnmeldungen im Fahrzeug nahezu in Echtzeit und eine "Sicht über das Sichtbare hinaus" bietet und so sicherere Fahrentscheidungen an Kreuzungen und bei verschiedenen Verkehrsgefahren ermöglicht

Skalierbare Vehicle-to-Network (V2N)-Architektur erfordert keine zusätzliche Hardware, was die OEM-Markteinführungszeit verkürzt und den Return on Investment beschleunigt

Einzigartige "Confidence Engine" nutzt maschinelles Lernen zur Automatisierung der Datenqualitäts- und Präzisionssicherung und reduziert Fehlalarme, um das Kundenerlebnis zu verbessern

Neue Zusammenarbeit mit HERE Technologies unterstützt Euro NCAP 2026-Anforderungen für Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikation und lokale Gefahreninformationen

HARMAN präsentiert seine marktreifen Produkte auf dem MWC Barcelona 2025, Fira Gran Via, in Halle 4 Stand 4B45

MWC Barcelona 2025 - Der führende Technologieanbieter für die Automobilindustrie, HARMAN, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd., präsentiert auf dem MWC Barcelona 2025 Ready Aware. HARMAN Ready Aware ist ein neuer, hochmoderner Vehicle-to-Cloud-Software-Service, der kontextuelle Warnungen im Fahrzeug zur richtigen Zeit bereitstellt, um das Situationsbewusstsein des Fahrers an Kreuzungen und bei verschiedenen Gefahrenstellen zu verbessern. Robust, skalierbar und sicher Ready Aware ist fortan für OEMs sowohl für die Neuproduktion als auch für bestehende vernetzte Fahrzeuge in Nordamerika, Europa und Indien verfügbar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250228798267/de/

(Photo: Business Wire)

"Sicht über das Sichtbare hinaus"-Situationsbewusstsein

Ready Aware stellt durch einen genauen digitalen Ansatz sicher, dass Fahrer präzise, relevante und kontextuelle Informationen nahezu in Echtzeit erhalten, um ihr Situationsbewusstsein an Kreuzungen und bei einer Vielzahl von Gefahrenstellen zu verbessern. Ready Aware unterstützt mehr als 15 Anwendungsfälle und warnt Fahrer vor potenziellen Gefahren wie Objekten auf der Straße und stehenden Fahrzeugen. Es ist die erste serienreife V2N-Lösung, die latenzabhängig vor Vollbremsungen warnt und Fahrer vor plötzlich auftretenden Staus warnt.

Ready Aware liefert Fahrern kritische und kontextuell relevante Informationen und erweitert deren Wahrnehmung über das eigene Sichtfeld und die bordeigenen Sensoren des Fahrzeugs hinaus. So entsteht ein "Sicht über das Sichtbare hinaus"-Situationsbewusstsein, das sicherere Fahrentscheidungen ermöglicht.

Einzigartige Analyse-Engine verbessert das Fahrerlebnis im Fahrzeug und reduziert Fehlalarme bei Verkehrswarnungen

HARMAN Ready Aware nutzt Daten von Verkehrsgefahren, Kreuzungen und vernetzten Fahrzeugen, um das kontextuelle Bewusstsein des Fahrers zu verbessern. Die cloudbasierte Analyse-Engine setzt digitale Zwillinge und maschinelles Lernen ein, um die Umgebung nahezu in Echtzeit besser zu verstehen und präzisere Erkenntnisse zu liefern. Dabei wird jeder einzelnen Verkehrsgefahr ein Vertrauensscore zugewiesen, der die Gesamtgenauigkeit erhöht und Fehlalarme reduziert. Dies sorgt für eine verbesserte Datenqualität und ein optimiertes Fahrerlebnis. HARMAN Ready Aware automatisiert den gesamten Prozess und ermöglicht es Fahrern, den Blick sicher auf die Straße zu richten.

"HARMAN verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Vehicle-to-Everything, um kontextuell relevante Warnungen bereitzustellen, die Fahrern helfen, sicherere Entscheidungen auf der Straße zu treffen", sagt Suman Sehra, Global Vice President, Connectivity Portfolio Management, HARMAN International. "Ready Aware ist eine innovative und hochskalierbare Lösung, die OEMs dabei unterstützt, das Fahrerlebnis im Fahrzeug zu transformieren, indem sie kontextuelles Bewusstsein in den Innenraum bringt, und dies mit verkürzter Markteinführungszeit. HARMAN nutzt die Möglichkeiten der Konnektivität und Datenanalyse, um Mobilität sicherer, intelligenter und kontextbewusster zu gestalten und so Fahrer und Insassen zu unterstützen."

HARMAN kooperiert mit HERE Technologies zur Unterstützung neuer Euro NCAP 2026-konformer Verkehrswarnungen

Wie auf dem MWC 2025 bekannt gegeben wurde, arbeiten HARMAN und HERE Technologies gemeinsam an der Entwicklung fortschrittlicher, direkter und Cloud-basierter Vehicle-to-Everything (V2X)-Fahrerassistenzsysteme, die Automobilhersteller bei der Compliance mit Euro NCAP 2026-Fahrerassistenzprogrammen unterstützen. Die Road-Alert-Anwendungsfälle werden fortschrittliche Warnungen bei Unfällen, stehenden Fahrzeugen und Geisterfahrern liefern.

"HERE und HARMAN werden zusammenarbeiten, um präzise, dynamische Verkehrswarnungen zu liefern, die die Fahrzeugsicherheit für Fahrer verbessern und OEMs bei der Erfüllung der sich entwickelnden NCAP-Anforderungen für vernetzte und softwaredefinierte Fahrzeuge unterstützen können. Unser Ziel ist es, OEMs bei der Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen zu unterstützen unter anderem, indem das Fahrzeug über potenzielle vorausliegende Gefahren informiert wird und gleichzeitig die Markteinführung ihrer Produkte zu beschleunigen", sagt Anssi Saarimäki, Senior Director Product Management, ADAS und Automated Driving Solutions, HERE Technologies.

Auf dem MWC 2025 werden HARMAN und HERE zeigen, dass Ready Aware die aktuellen Euro NCAP 2023-Anforderungen für Geschwindigkeitsassistenzsysteme unterstützt. Weitere Euro NCAP 2026-Anwendungsfälle und die Integration von DFRS (Data for Road Safety) werden in naher Zukunft hinzukommen.

Einfache Implementierung und Skalierbarkeit

HARMAN Ready Aware ist eine einfach zu implementierende, skalierbare und kostengünstige Lösung, die mehrere nahtlose Integrationsoptionen bietet. Ready Aware ist hardwareunabhängig, funktioniert sowohl über 4G als auch über 5G, Android oder Linux und ist zukunftssicher konzipiert. Es unterstützt zusätzliche latenzempfindliche Anwendungsfälle zwischen Fahrzeugen und Fußgängern für zukünftige Upgrades über die Cloud.

Ready Aware kann sowohl in bestehenden vernetzten Fahrzeugen durch Over-the-Air-Updates (OTA) als auch in neuen Serienfahrzeugen eingesetzt werden. Mit seiner V2N-Architektur und seinem Software-as-a-Service (SaaS)-Ansatz ist Ready Aware sowohl in Bezug auf das Fahrzeugvolumen als auch auf die Regionen hoch skalierbar und ist aktuell in Nordamerika, Europa und Indien verfügbar.

Integrationsbereit

Ready Aware lässt sich auch mit anderen HARMAN Ready-Produkten integrieren, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Ready Aware ist zum Beispiel mit der HARMAN Ready Connect 5G Telematics Control Unit (TCU) vorintegriert und mit HARMAN Ready Vision kompatibel, das immersive Audio- und visuelle Hinweise bietet, um die richtigen Informationen zur richtigen Zeit direkt in der Sichtlinie des Fahrers zu liefern. Ready Aware kann auch über den Ready Link Marketplace bereitgestellt werden, eine einheitliche digitale Commerce-Plattform für die Bereitstellung von Apps, Fahrzeugfunktionen und Erlebnissen im Fahrzeug, die es Automobilherstellern ermöglicht, wiederkehrende Umsatzmöglichkeiten zu erschließen.

Ready Aware ist Teil des Angebots von HARMAN an transformativen Technologien, die auf Konnektivität basieren und auf dem MWC Barcelona 2025 präsentiert werden. Das Unternehmen erweckt Fahrzeuge zum Leben mit vernetzten, intelligenten und empathischen Systemen, die Fahrer- und Passagierbedürfnisse verstehen und sich daran anpassen und so die Bedeutung des Fahrens und Mitfahrens neu definieren. Jedes Produkt ist so konzipiert, dass es sowohl eigenständig als auch als integrierte Lösung funktioniert. Dadurch ist HARMAN in einer einzigartigen Position, um transformative, intuitive und empathische Technologien für die Fahrzeuge von heute und morgen bereitzustellen.

Erleben Sie die neuesten Produkte und Technologien von HARMAN aus erster Hand auf dem MWC Barcelona 2025 (Fira Gran Via, Halle 4 Stand 4B45).

Weitere Informationen zu HARMAN Automotive finden Sie unter: https://car.harman.com/

ÜBER HARMAN

HARMAN harman.com entwickelt und konstruiert vernetzte Produkte und Lösungen für Autohersteller, Verbraucher und Unternehmen weltweit, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen zur Unterstützung des Internets der Dinge. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Veranstaltungsorten, an denen sie auftreten, auf der ganzen Welt geschätzt. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit Audio- und vernetzten Fahrzeugsystemen von HARMAN ausgestattet. Unsere Software-Services unterstützen Milliarden von mobilen Geräten und Systemen, die über alle Plattformen hinweg verbunden, integriert und sicher sind, von der Arbeit und zu Hause bis hin zum Auto und Mobiltelefon. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien. 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250228798267/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Jessica Sader

Communications Manager, Automotive

jessica.sader@harman.com