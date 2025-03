HARMAN treibt die Zukunft der vernetzten Mobilität voran, in der intelligente, einfühlsame und stets verfügbare Konnektivität das Erlebnis im Fahrzeug verändert

MWC Barcelona 2025 HARMAN, ein führendes Unternehmen im Bereich der Automobiltechnologie und eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd., präsentiert auf dem MWC Barcelona 2025 (Fira Gran Via, Halle 4 Stand 4B45) seine Palette vernetzter, intelligenter und kontextbezogener Produkte und Technologien und definiert damit neu, was es bedeutet, in einem Fahrzeug zu fahren und zu reisen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Präsentation steht die kontinuierliche Transformation des Unternehmens hinsichtlich seines Wertversprechens "Consumer Experiences. Automotive Grade." ("Verbrauchererfahrungen in Automobilqualität"), bei dem Konnektivität nicht nur ein Merkmal ist, sondern die Grundlage für sicherere, intelligentere und emotional intelligentere Interaktionen zwischen Fahrern, Fahrgästen und ihren Fahrzeugen bildet. Die Weiterentwicklung des HARMAN-Portfolios "Ready" 2025 zeigt, wie erstklassige Konnektivität ein völlig neues Ökosystem einfühlsamer, KI-gestützter Erfahrungen ermöglicht, die sich so intuitiv anfühlen wie Verbrauchertechnologie und gleichzeitig die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Automobiltechnik beibehalten.

Innovationen der nächsten Generation, die durch Konnektivität angetrieben werden

Die neuesten marktreifen Lösungen von HARMAN von Ready Awares Situationsbewusstsein "Sicht über das Sichtbare hinaus" bis hin zu der satellitenbetriebenen Telematik Ready Connect zeigen, wie nahtlose, sichere und intelligente Konnektivität zu einem ganz neuen Maß an Präzision, Personalisierung und Produktivität in der Fahrzeugkabine führt.

Ready Aware : Ein hochmoderner Fahrzeug-zu-Cloud-Softwaredienst, der die Fahrzeug-zu-Netzwerk-Konnektivität (V2N) nutzt, um kontextbezogene Warnmeldungen im Fahrzeug nahezu in Echtzeit bereitzustellen. Durch die Nutzung von Cloud-nativen digitalen Zwillingen und fortschrittlichem maschinellen Lernen ermöglicht Ready Aware ein Situationsbewusstsein, das über die direkte Sichtlinie des Fahrers oder die Reichweite der bordeigenen Sensoren eines Fahrzeugs hinausgeht, und bietet ein "Sicht über das Sichtbare hinaus"-Bewusstsein an Kreuzungen und bei Straßengefahren, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

Ready Connect : Das erste TCU-Produkt für Fahrzeuge mit Satellitenkommunikationsfunktionen, das jederzeit und überall Konnektivität gewährleistet selbst in abgelegenen Gebieten. Die von Skylo betriebene Satellitenkommunikation von Ready Connect nach dem 3GPP-Standard bietet einen zukunftssicheren, modularen Upgrade-Pfad von 4G über 5G bis hin zur Satellitenkonnektivität.

Ready Engage : Ready Engage ist ein emotional intelligentes KI-System der nächsten Generation, das tiefere Verbindungen zwischen Ihnen und Ihrem Auto ermöglicht und die Mensch-Maschine-Interaktion neu definiert. Es bietet den Rahmen für "Luna", eine anpassbare KI-gestützte Avatar, die intuitive, sprachaktivierte und einfühlsame Interaktionen ermöglicht und die Technologie im Fahrzeuginnenraum menschlicher erscheinen lässt.

: Ready Engage ist ein emotional intelligentes KI-System der nächsten Generation, das tiefere Verbindungen zwischen Ihnen und Ihrem Auto ermöglicht und die Mensch-Maschine-Interaktion neu definiert. Es bietet den Rahmen für "Luna", eine anpassbare KI-gestützte Avatar, die intuitive, sprachaktivierte und einfühlsame Interaktionen ermöglicht und die Technologie im Fahrzeuginnenraum menschlicher erscheinen lässt. Ready Vision QVUE: Die nächste Generation des preisgekrönten, auf der Windschutzscheibe angebrachten reflektierenden Displays von HARMAN, das von Samsung Neo QLED angetrieben wird, verfügt jetzt über eine Beleuchtung mit 5.000 Nits und bietet eine dynamische und innovative digitale Leinwand für intelligente und immersive Mobilitätserlebnisse im Fahrzeug.

Diese und alle Ready-Produkte von HARMAN sind so konzipiert, dass sie einzeln und in Kombination eingesetzt werden können, um schon heute ein Fahrerlebnis der nächsten Generation zu bieten.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Transformation der Mobilität

Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Skylo und HERE beweist HARMAN, dass echte Transformation im Automobilbereich durch Zusammenarbeit geschieht indem das Beste aus KI, Satellitenverbindung und Cloud-basierter Intelligenz zusammengeführt wird, um Mobilitätserfahrungen grundlegend zu verbessern.

Skylo-Zusammenarbeit : Auf dem MWC 2025 kündigen HARMAN und der NTN-Dienstleister Skylo eine Zusammenarbeit an, um zuverlässige und erschwingliche Satellitenverbindungen für Fahrzeuge bereitzustellen, die mit HARMAN Ready Connect ausgestattet sind. Durch die Integration der globalen Satellitendienste von Skylo in HARMAN Ready Connect können Erstausrüster eine kontinuierliche, zuverlässige Kommunikation anbieten, die von Notfall-Assistenzfunktionen bis hin zu zukünftigen Anwendungen in den Bereichen Produktivität und Unterhaltung reicht, wobei das Satellitennetz von Skylo genutzt wird, das den 3GPP-NB-NTN-Standard unterstützt.

: Auf dem MWC 2025 kündigen HARMAN und der NTN-Dienstleister Skylo eine Zusammenarbeit an, um zuverlässige und erschwingliche Satellitenverbindungen für Fahrzeuge bereitzustellen, die mit HARMAN Ready Connect ausgestattet sind. Durch die Integration der globalen Satellitendienste von Skylo in HARMAN Ready Connect können Erstausrüster eine kontinuierliche, zuverlässige Kommunikation anbieten, die von Notfall-Assistenzfunktionen bis hin zu zukünftigen Anwendungen in den Bereichen Produktivität und Unterhaltung reicht, wobei das Satellitennetz von Skylo genutzt wird, das den 3GPP-NB-NTN-Standard unterstützt. HERE-Zusammenarbeit: HARMAN und HERE Technologies arbeiten gemeinsam an der Entwicklung fortschrittlicher, direkter und cloudbasierter V2X-Fahrerassistenzsysteme (Vehicle-to-Everything), die Automobilhersteller bei der Einhaltung der Euro-NCAP-2026-Fahrerassistenzprogramme unterstützen können.

Die Zukunft der Mobilität ist vernetzt, intelligent und einfühlsam

"Das Ready-Portfolio von HARMAN verwandelt Fahrzeuge mit vernetzten, intelligenten und kontextbezogenen Systemen, die nicht nur die Sicherheit und den Komfort verbessern, sondern auch die Bedürfnisse von Fahrer und Beifahrer genau verstehen", so Pascal Peguret, SVP, Connectivity, HARMAN International. "Eine sinnvolle Transformation der Branche wird durch Zusammenarbeit vorangetrieben. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Innovatoren wie Skylo und HERE sowie die Nutzung des Know-hows von Samsung im Bereich der Verbrauchertechnologie nutzen wir kollektive Intelligenz, um das Erlebnis im Fahrzeuginnenraum neu zu definieren. HARMAN ist einzigartig positioniert, um allgegenwärtige Konnektivität und einfühlsame KI-gesteuerte Lösungen bereitzustellen, die Fahrzeuge heute und in Zukunft verbessern."

Erleben Sie das nächste Kapitel des vernetzten Autos auf dem MWC Barcelona 2025

Entdecken Sie die neuesten Produkte und kollaborativen Technologien von HARMAN aus erster Hand auf dem MWC Barcelona 2025 (Fira Gran Via, Halle 4 Stand 4B45)

Weitere Informationen finden Sie unter: https://car.harman.com/

ÜBER HARMAN

HARMAN harman.com entwickelt und konstruiert vernetzte Produkte und Lösungen für Autohersteller, Verbraucher und Unternehmen weltweit, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen zur Unterstützung des Internets der Dinge. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Veranstaltungsorten, an denen sie auftreten, auf der ganzen Welt bewundert. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit HARMAN-Audio- und vernetzten Fahrzeugsystemen ausgestattet. Unsere Software-Services unterstützen Milliarden von vernetzten, integrierten und sicheren Mobilgeräten und Systemen auf allen Plattformen, von der Arbeit und zu Hause bis hin zum Auto und Mobiltelefon. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien. Im März 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

