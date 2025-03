Der Goldpreis gewann am Montag aufgrund einer moderaten Schwäche des US-Dollars an positiver Stärke - Wetten, dass die Fed die Zinsen erneut senken wird, schwächen den USD und kommen dem XAU/USD-Paar zugute - Sorgen über Trumps Zollpläne und einen globalen Handelskrieg unterstützen ebenfalls die Rohstoffe. - Der Goldpreis (XAU/USD) zieht am ersten ...

