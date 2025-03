Der britische Energieriese Shell steht vor einer wichtigen Entscheidung. Offenbar erwägt das Vorstandsteam um CEO Wael Sawan den Verkauf der Chemie-Assets in Europa und in den USA. Dies berichtete das Wall Street Journal (WSJ) am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Shell wollte sich dazu bislang nicht äußern.Dem Bericht zufolge sollen die Briten bereits Morgan Stanley mit der Durchführung einer strategischen Überprüfung der Chemieaktivitäten beauftragt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...