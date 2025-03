Barcelona (ots) -HONOR, bekannt als führender Anbieter smarter Technologie, hat heute offiziell seine neue Unternehmensstrategie verkündet: den HONOR ALPHA PLAN. Ziel ist es, HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems zu transformieren. Mit dem visionären dreistufigen Plan wird HONOR die neue intelligente Welt weiterentwickeln. Dabei appelliert das Tech-Unternehmen an die Branche, gemeinsam ein offenes Ökosystem zu schaffen. Es soll das menschliche Potenzial maximieren und so der gesamten Menschheit zugutekommen."Es ist klar, dass die KI-Revolution das Paradigma der Geräteindustrie neugestalten wird - sie wird unsere Produktivität, unsere Gesellschaft und sogar unsere Kultur stärker denn je verändern", sagte James Li, CEO von HONOR. "Ich rufe uns alle auf, uns zusammenzuschließen, um die vielfältigen Herausforderungen und Chancen der KI-Technologie anzugehen. Ich appelliere auch an die Branche, sich wirklich zu öffnen, damit wir diese aufregende KI-Zukunft vollständig annehmen können. Lasst es uns gemeinsam tun", so Li.Die Bezeichnung HONOR ALPHA PLAN hat das Unternehmen aufgrund der einzigartigen symbolischen Bedeutung gewählt. Alpha, als erster Buchstabe im griechischen Alphabet, symbolisiert HONORs unermüdliches Streben nach technologischer Exzellenz. Darüber hinaus findet sich das chinesische Wort für Mensch dort, wo der Strich im Kleinbuchstaben "a" verbunden ist. Dies repräsentiert das Engagement von HONOR für eine menschenzentrierte Innovation. Die Ost-trifft-West-Symbolik verkörpert dabei die globale Vision und den Ehrgeiz von HONOR, weltweit Werte für Verbraucher zu schaffen.Der HONOR ALPHA PLAN umfasst drei Schritte: Der erste Schritt beginnt mit der Entwicklung eines intelligenten Smartphones. HONOR wird mit Partnern zusammenarbeiten, um technologische Grenzen zu öffnen und ein neues Paradigma für KI-Geräte in der Ära der KI-Agenten zu schaffen. Im nächsten Schritt wird HONOR Branchengrenzen überschreiten und ein neues Paradigma für das KI-Ökosystem in der physischen KI-Ära entwickeln.Das im ersten Schritt entwickelte intelligente Smartphone wird eine KI beinhalten, um das menschliche Potenzial zu maximieren.Führende KI-Technologie für die Ära der KI-AgentenHONOR hat einen GUI-basierten persönlichen mobilen KI-Agenten konzipiert - eine Entwicklung, die den täglichen Komfort durch intelligente Technologie neu definiert.In einer Technologievorführung in Zusammenarbeit mit Google Cloud undQualcomm Technologies zeigte HONOR, wie ein KI-Agent im Alltag hilft. Zum Beispiel dabei, eine Tischreservierung über einen Drittanbieterdienst vorzunehmen, wobei im HONOR-Kalender gespeicherte Termine und der Verkehr in Echtzeit berücksichtigt werden. HONOR plant, solche Agenten-gestützten-Erlebnisse in naher Zukunft auf seine Geräte in internationalen Märkten zu bringen.HONOR transformiert die mobile Fotografie mit AiMAGE, der neuen HONOR-Marke für die Bildgebungstechnologie. Angetrieben wird AiMAGE vom KI-Kernel, der branchenweit ersten Lösung zur Unterstützung von Device-Cloud-KI-Modellen. Lokal unterstützt das On-Device-Modell ein 1,3-Milliarden-Parameter-Modell. Das Ergebnis: eine um 50 % verbesserte Bildschärfe. Das Cloud-Pendant profitiert von einem größeren Umfang an Rechenressourcen und führt ein 12,4-Milliarden-Parameter-Modell aus. So profitieren Benutzer von qualitativ hochwertigeren Telefotoaufnahmen.Auch die KI-Ökosystem-Komponente in AiMAGE ist ein wesentlicher Aspekt. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, darunter Google Cloud, wird HONOR sein Bildgebungsangebot vielseitiger gestalten. So werden die Smartphones intuitivere KI-Funktionen beinhalten. Ein Beispiel: Die brandneue AI-Upscale-Funktion zur Wiederherstellung alter Porträts wird ab diesem März schrittweise in der HONOR Magic7-Serie verfügbar sein. Angetrieben wird diese von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Plattform.Zudem präsentierte HONOR die weltweit erste All-Ökosystem-File-Sharing-Technologie. Damit profitieren Benutzer von ultraschnellen Geschwindigkeiten, egal ob sie Dateien auf ein oder mehrere iOS- und Android-Geräte übertragen. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, die KI-Deepfake-Erkennung bald in ihren neuesten Flagship- und Foldable-Smartphones in internationalen Märkten zur Verfügung zu stellen.Gemeinsame Entwicklung eines offenen, werteteilenden Ökosystems mit globalen Partnern"Wenn wir in die physische KI-Ära eintreten, müssen wir unsere Branchengrenzen öffnen und ein neues Paradigma für das KI-Ökosystem schaffen", sagte Li. Für den zweiten Schritt seines strategischen Plans ruft HONOR die Branche auf, ihre KI-Fähigkeiten für eine größere Bandbreite von Geräten zu öffnen - für eine nahtlose Zusammenarbeit. Parallel baut HONOR gemeinsam mit globalen Partnern ein werteteilendes Ökosystem auf. Als Beleg für sein Engagement kündigte das Unternehmen heute an, in den nächsten fünf Jahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar in die Umsetzung zu investieren."Am Ende werden wir die Grenzen des menschlichen Potenzials öffnen und ein neues Paradigma für die Zivilisation in der AGI-Ära schaffen. Sie werden die Koexistenz zwischen kohlenstoffbasiertem Leben und siliziumbasierter Intelligenz erleben. Daher müssen wir alle zusammenarbeiten, um das menschliche Potenzial zu maximieren und eine intelligente Welt anzunehmen", sagte Li. Dieser lud alle ein, sich HONOR anzuschließen, um den dritten und letzten Schritt seines Plans zu verwirklichen.Vertreter von Google Cloud, Qualcomm Technologies, Inc., CKH Group, Orange, Telefónica und Vodafone gesellten sich zu Li auf die Bühne, um als gemeinsamen symbolischen Festakt einen Baum zu beleuchten. Dabei repräsentierte der beleuchtete Baum das KI-Ökosystem und die KI-Geräte. Die symbolische Zeremonie untermauerte die Zusammenarbeit von Industriepartnern bei der gemeinsamen Entwicklung des KI-Geräte-Ökosystems, das jedem Verbraucher weltweit dienen wird."Heute hat HONOR eine kühne neue Vision für eine Zukunft vorgestellt, in der KI jeden Aspekt der Gerätebenutzererfahrung untermauern wird. Wir freuen uns, mit HONOR zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie zu integrieren und die nächste Generation von KI-Geräten anzutreiben", sagte Alex Katouzian, Group GM, Mobile, Compute, & XR, Wearables, Qualcomm Technologies, Inc."Zusammenarbeit ist das Gewebe, das das offene Ökosystem für KI zusammenwebt. Wir freuen uns, mit HONOR und anderen Branchenpartnern zusammenzuarbeiten, um auf diese disruptive Welle aufzuspringen. Wir arbeiten eng zusammen, um die Gemini-KI-Modelle von Google tief in die HONOR-Lösungen zu integrieren und neue, noch nie dagewesene Möglichkeiten für Benutzer auf der ganzen Welt zu schaffen. Gleichzeitig gewährleisten wir die Datensicherheit und den Privatsphäre-Schutz der Benutzer", sagte Matt Waldbusser, Managing Director, Global Solutions and Consumer AI, Google Cloud.HONORs ALPHA PLAN fokussiert einen verbraucherorientierten Ansatz. So verpflichtete sich das Unternehmen, sieben Jahre Android-Betriebssystem- und Sicherheitsupdates für seine HONOR Magic-Serie bereitzustellen, beginnend auf dem EU-Markt.Darüber hinaus verpflichtete sich HONOR, seine Nachhaltigkeitsinitiativen zu beschleunigen: Bis 2040 möchte das Unternehmen operative CO2-Neutralität erreichen, fünf Jahre vor seinem ursprünglich geplanten Ziel. Darüber hinaus verkündete der Tech-Anbieter, bis 2050 CO2-Neutralität in seiner gesamten Lieferkette und seinen Produkten zu erzielen.Vorstellung neuer ProdukteAuf dem MWC Barcelona 2025 stellte HONOR mehrere neue Produkte vor, um den Verbrauchern auf internationalen Märkten eine größere Auswahl zu bieten:- KI-Laptop HONOR MagicBook Pro 14Der neue Laptop überzeugt mit einer hohen Leistung und rekordverdächtiger Akkulaufzeit dank integriertem HONOR Turbo X. Ebenso nennenswert sind das markante, weinblattförmig geschwungene Design und das leichte Gehäuse.Das HONOR MagicBook Pro 14 wird im zweiten Halbjahr 2025 erwartet.- HONOR Pad V9Das neue HONOR Pad V9 bietet mit seinem ultradünnen Gehäuse, dem branchenführenden 2,8K HONOR Eye Comfort Display und einem der leistungsstärksten Akkus der Branche ein dauerhaftes, KI-gestütztes Lern- und Büroerlebnis. Das HONOR Pad V9 wird zeitnah auch in Europa erscheinen.- HONOR Earbuds OpenDie neuen ergonomischen Ohrhörer liefern kraftvolle Klänge und unterstützen gleichzeitig eine KI-gestützte Übersetzung, Echtzeitdolmetschen und mehr. Die HONOR Earbuds Open sind bereits zu einem UVP von 149,90 Euro erhältlich.Details zum MWC-StandVom 3. bis 6. 