Unterföhring (ots) -Joko Winterscheidt bleibt Moderator seiner eigenen Show. Zum Staffelauftakt von "Wer stiehlt mir die Show?" setzt er sich am Sonntagabend gegen seinen Herausforderer Rea Garvey im Finale durch. Die neue WSMDS-Staffel startet mit grandiosen 18,1 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 10,6 Prozent (14-49 J.) gewinnt ProSieben spielend den Sonntag.Direkt nach WSMDS meldet sich Steven Gätjen live auf ProSieben vom Red Carpet im "OSCARS®-Countdown" und erzielt gute 14,1 Prozent Marktanteil (14-49 J.), die Verleihung der "97. OSCARS® - live aus L.A." kommt in der Nacht auf starke 17,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe.Am Sonntag versuchen Heike Makatsch, Rea Garvey und Teddy Teclebrhan erneut Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard wird Derya (26, aus Berlin) versuchen, sich gegen die prominenten Kontrahent:innen durchzusetzen und das Finale zu erreichen. Wer Joko dort besiegt, gewinnt die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?"."Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 03.03.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5982164