Mailand, 3. März 2025 (ots/PRNewswire) -Naturetech 3Bee srl gründet XNatura, die hauseigene Abteilung von Nature Intelligence, die sich der Umweltüberwachung widmet. Durch den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz, IoT-Sensoren, Satellitentechnologien und Cloud Computing will XNatura das Management von Auswirkungen sowie Risiken auf Natur, Biodiversität und Klima digitalisieren.Anlässlich des Welttags des Artenschutzes gibt 3Bee die Einführung von XNatura (https://www.xnatura.com/en/) bekannt, der internen Abteilung von Nature Intelligence, die sich auf die Überwachung und das Management von Umweltrisiken und -auswirkungen konzentriert. XNatura baut auf der langjährigen Forschungs- und Entwicklungserfahrung von Naturetech auf und ist ein Bezugspunkt für Unternehmen, Kommunen sowie Naturparks, die datengesteuerte Lösungen in ihre Umweltmanagementstrategien integrieren wollen.XNatura ist das Ergebnis einer strategischen Trennung der beiden komplementären Seelen von 3Bee srl: die technologische, vertreten durch XNatura, und die Umweltregeneration, die durch 3Bee zum Ausdruck kommt. XNatura ist die technologische Abteilung, die sich auf die Digitalisierung der Natur konzentriert, indem sie künstliche Intelligenz, IoT-Sensoren, Satellitentechnologien und Cloud Computing kombiniert. Ihr Ziel ist es, Umweltdaten zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren, um Unternehmen, Kommunen sowie Naturparks bei der Überwachung und dem Management von Risiken und Auswirkungen auf die Natur, die biologische Vielfalt sowie das Klima zu unterstützen.Gleichzeitig konzentriert sich 3Bee weiterhin auf die Schaffung positiver Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft durch Landerneuerungsprojekte wie die Biodiversitätsoasen sowie spezielle Umweltbildungsinitiativen. In Zusammenarbeit mit professionellen Imkern und Landwirten, Schulen sowie lokalen Gemeinden verbreitet 3Bee weiterhin die Bedeutung der biologischen Vielfalt und fördert einen Ansatz, der die menschliche Dimension in den Mittelpunkt stellt sowie die direkte Beteiligung der Menschenfördert."3Bee wird die Widerstandsfähigkeit des Gebiets weiter stärken, indem es Projekte zur Umweltsanierung wie die Biodiversitätsoasen und Sensibilisierungsinitiativen für Bürger, Schulen, Unternehmen und Gemeinden fördert", so Niccolò Calandri, Geschäftsführer von 3Bee. "Gleichzeitig wird XNatura einen parallelen Weg einschlagen, der seinem technologischen und innovativen Charakter entspricht. Dank der in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen haben wir eine Abteilung geschaffen, die sich auf die Analyse von Natur, Biodiversität und Klima spezialisiert hat sowie künstliche Intelligenz, Big Data, Satellitenfernerkundung und IoT-Sensoren kombiniert."Das erste Produkt von XNatura ist die Umweltplattform, die erste integrierte Plattform für die Überwachung sowie Analyse von Umweltauswirkungen und -risiken durch thematische Suiten in Übereinstimmung mit den ESRS-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung: Klimawandel, Umweltverschmutzung, Wasserressourcen sowie biologische Vielfalt und Ökosysteme. Jede Suite konzentriert sich auf bestimmte Indikatoren und bietet einen klaren Überblick zu Umweltauswirkungen, Abhängigkeiten, Risiken sowie Chancen, die mit den Geschäftsaktivitäten und -abläufen verbunden sind.XNatura wird ständig weiterentwickelt. In den kommenden Monaten sind neue Versionen geplant, um die Datenabdeckung zu erweitern sowie detailliertere Informationen zu integrieren, damit die Anforderungen an Überwachung, Berichterstattung und Compliance besser erfüllt werden können.Dieses Projekt wurde durch das EIC-Beschleunigungsprogramm der EU unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 10114456 finanziert.