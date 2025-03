3. März 2025, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) ("Copper Quest" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es seine Namensänderung von Interra Copper Corp. zu Copper Quest abgeschlossen hat. Mit Wirkung zum Handelsbeginn am Montag, 3. März 2025, werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und Tickersymbol CQX an der Canadian Securities Exchange gehandelt.

Die neue Website des Unternehmens lautet https://copper.quest

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Februar 2025 veröffentlicht, sind Zertifikate, die Stammaktien des Unternehmens repräsentieren, nicht von der Namensänderung betroffen, und Aktionäre müssen ihre Aktien nicht umtauschen oder andere Maßnahmen ergreifen. Aktionäre mit Aktienzertifikaten des Unternehmens können ein Ersatzzertifikat beantragen, allerdings sind keine neuen Zertifikate erforderlich und werden auch nicht automatisch ausgestellt.

Brian Thurston, CEO von Copper Quest, sagte: "Die vergangenen acht Monate waren für das Unternehmen eine bahnbrechende Zeit. Wir haben ein neues Management und technische Teams aufgebaut, unser Board of Directors neu belebt und eine starke Corporate Governance eingeführt. Die Umbenennung von Copper Quest markiert den Höhepunkt unserer Unternehmensumstrukturierung, und wir setzen nun unter dem neuen Namen all unsere Kräfte für die Planung und Durchführung der kritischen Mineralexploration und -erschließung auf unserem Portfolio an Konzessionsgebieten ein. Copper Quest ist in einer einzigartigen Position, da rund 55 % der ausgegebenen Aktien von Management, Directors, Beratern und ein paar strategischen Investoren gehalten werden. Wir sind entschlossen, unsere Ziele für 2025 voranzutreiben und auf dem Fundament aufzubauen, das wir gelegt haben."

Anteile gegen Schulden

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Schuldenbereinigung (die "Schuldenbereinigungsvereinbarung") abgeschlossen hat, um ausstehende Schulden in Höhe von 20.000 $ an einen bestimmten unabhängigen Gläubiger für Beratungsdienstleistungen, die dem Unternehmen erbracht wurden, zu begleichen.

Gemäß der Schuldenbereinigungsvereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, insgesamt 200.000 Stammaktien (die "Aktien") zu einem angemessenen Preis von 0,10 $ pro Aktie an den Gläubiger auszugeben (die "Schuldenbereinigung"). Vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung seitens der Canadian Securities Exchange, geht das Unternehmen davon aus, dass die Schuldenbereinigung am oder um den 10. März 2025 abgeschlossen sein wird. Das Board of Directors des Unternehmens hat bestimmt, dass es im besten Interesse des Unternehmens ist, die ausstehenden Schulden durch Aktienausgabe zu bereinigen, um das Barkapital des Unternehmens als Arbeitskapital zu erhalten. Alle gemäß der Schuldenbereinigung ausgegebenen Aktien unterliegen gemäß geltendem Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen oder gemäß den verfügbaren Ausnahmen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar.

Über Copper Quest

Copper Quest konzentriert sich auf die Steigerung des Unternehmenswerts durch Exploration und Erschließung seines Portfolios an nordamerikanischen kritischen Mineralen. Das Landpaket des Unternehmens umfasst zurzeit vier Projekte von mehr als 40.000 Hektar in hervorragenden Bergbau-Rechtsprechungen.

Copper Quest besitzt einen Anteil von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung, die 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley des zentralen British Columbia umfasst. In Angrenzung an das Konzessionsgebiet Stars hält Copper Quest eine Beteiligung von 100 % an dem 5.389 Hektar großen Konzessionsgebiet Stellar und hat zudem eine Earn-In-Option für ein bis zu 80%iges Joint-Venture-Abkommen über das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip, die sich beide im Porphyrgürtel Bulkley befinden.

Copper Quest hat eine Beteiligung von 100 % am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von BC, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für die Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Das Führungs- und Beraterteam von Copper Quest besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Copper Quest hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol "CQX" notiert.

Für weitere Informationen über Copper Quest besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter Copper.Quest

Im Namen des Board von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kelly Abbott

Investor Relations

mailto:info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten" erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf Aussagen bezüglich des Handels der Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und Symbol zum Zeitpunkt der Markteröffnung, auf Explorationsprogramme und die Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens sowie auf den Abschluss des Schuldenvergleichs, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Copper Quest als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit, die geplanten Explorationsarbeiten abzuschließen, die Ergebnisse der Exploration, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital, Änderungen der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die für den Abschluss des Schuldenvergleichs erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

