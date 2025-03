Von Thomas Stucki, CIO der St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Der März ist der Monat der Zentralbanken. Die EZB wird diese Woche den Reigen eröffnen. Die Fed wird am 19. März ihren Zinsentscheid bekanntgeben, am Tag danach die SNB und die Bank of England. Die Entscheide werfen an den Finanzmärkten jedoch bereits ihre Schatten voraus. Von der Fed wird keine Veränderung der Leitzinsen erwartet. Vielmehr werden der Kommentar von Jerome Powell und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...