Berlin/Bonn (ots) -Der stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Heiko Knopf äußert bei phoenix: "Wir stehen global, aber auch in Europa vor großen Veränderungen. Die Entwicklung geht in einer hohen Schlagzahl voran und natürlich muss man darauf sehr schnell Antworten finden." Knopf glaube aber, "dass ein Sondervermögen, was am Ende nur ein Provisorium darstellt, nicht die richtige Antwort für die Fragen unserer Zeit" sei. Als Grüne sei man diesbezüglich zwar zu Diskussionen bereit, die Partei stehe aber für eine Reform der Schuldenbremse. Mit Blick auf Europa müsse man nun mehr zusammenarbeiten, auch bei der Sicherheit. Knopf begrüße daher die zuletzt geführten Gespräche mit Großbritannien, das sei "wichtig und das ist notwendig, dass es da voran geht."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf https://www.phoenix.de (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phoenix.de%2F&data=05%7C02%7CJacqueline.Dussa%40wdr.de%7Ccef710c5ed0842de1f1b08dd5a2b5168%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638765864273604516%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=S5SNG854gOegWS0kCL%2BZphU4k42IwSmMv5usHYeWMQ4%3D&reserved=0).Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5982213