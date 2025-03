Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

Company Name: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Recommendation: Buy

from: 03.03.2025

Target price: 31,00 Euro

Target price on sight 12 Monate

Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.

Zusammenfassung:

SFC Energy hat vorläufige KPIs für 2024 vorgelegt und eine Telefonkonferenz abgehalten. 2024 war ein sehr erfolgreiches Jahr für das Unternehmen. Dies spiegelt sich in starkem Wachstum (+23% J/J), steigender Profitabilität (AEBITDA-Marge: 15,2% gegenüber 12,8% in 2023) wider. Darüber hinaus hat SFC mutige strategische Weichenstellungen vorgenommen, die ihre globale Marktführerschaft in der Direktmethanolbrennstoffzellentechnologie (DMFC) deutlich stärken. SFC hat ihre eigene Membran-Elektroden-Einheit (MEA) -Produktion in Großbritannien hochgefahren. Die MEA-Technologie, die für Kosten, Leistung und Langlebigkeit der DMFC entscheidend ist, liegt nun komplett in SFCs eigener Hand. In Rumänien hat SFC eine neue Produktionsstätte errichtet und die Brennstoffzellen-Produktion hochgefahren. Der Standort wird zukünftig die größte

Brennstoffzellenproduktionsstätte des Unternehmens sein. Der Ausblick von SFC für 2025 (Umsatzwachstum: 11-25%, AEBITDA-Marge steigt auf mindestens 15,4%) bestätigt unsere positive Einschätzung. Wir gehen davon aus, dass der disruptive Wandel in der US-Außen- und Verteidigungspolitik zu deutlich höheren europäischen Verteidigungsausgaben führen wird, was sich positiv auf die Nachfrage nach SFCs Produkten im Bereich Verteidigung & öffentliche Sicherheit auswirken wird. Dieser Bereich hat sich bereits im Jahr 2024 positiv entwickelt (+60%). SFC plant den Aufbau einer lokalen Produktion in den USA, um die Auswirkungen möglicher Zölle zu minimieren und um in den US-Verteidigungsmarkt einzutreten. Mit ihrer globalen Präsenz (Nordamerika, Europa, Asien), ihrer konkurrenzlosen DMFC-Technologie und ihrer ausgereiften Produktpalette ist das Unternehmen unserer Meinung nach hervorragend für weiteres profitables Wachstum positioniert. Auf der Grundlage leicht erhöhter Gewinnprognosen führt unser aktualisiertes DCF-Modell zu einem unveränderten Kursziel von EUR31 (Aufwärtspotenzial von fast 70%). Unseres Erachtens ist SFC, der Weltmarktführer im Bereich DMFC, mit einem 2026E Konsens-EV/EBIT von 10 attraktiv bewertet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 31.00 price target.



Abstract:

SFC Energy has reported preliminary 2024 KPIs and held a conference call. 2024 was a very successful year for the company. This is reflected in strong growth (+23% y/y), rising profitability (AEBITDA margin: 15.2% versus 12.8% in 2023). Additionally, bold strategic moves significantly strengthened SFC's global market leading position in direct methanol fuel cell (DMFC) technology. SFC has ramped up its own membrane electrode assembly (MEA) production in the UK. MEA technology, which is decisive for DMFC costs, performance, and longevity, is now in SFC's own hands. In Romania, the company built a new production site and ramped up FC production. SFC's Romanian operation will in the future be the company's largest fuel cell production site. SFC's 2025 guidance (revenue growth: 11-25%, AEBITDA margin increasing to at least 15.4%) confirms our positive view. We believe that the disruptive change in US foreign & defence policy will result in significantly higher European defence spending, which will increase demand for SFC's defence & public security products. This area already prospered in 2024 (+60%). SFC plans to establish local production in the US to minimise the effect of potential tariffs and to enter the US defence market. With its global footprint (North America, Europe, Asia), its unrivalled DMFC technology, and mature product range, we believe that the company is excellently positioned for further profitable growth. Based on slightly higher earnings forecasts, our updated DCF model yields an unchanged EUR31 price target (upside almost 70%). In our view, SFC, the global market leader in DMFC, is attractively valued with 2026E consensus EV/EBIT of 10x. We confirm our Buy recommendation.



