FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6150 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 445 (415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1330 (1260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RATHBONES TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1830 (1880) P - BERENBERG RAISES HALEON PRICE TARGET TO 457 (456) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 520 (570) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO TO 'HOLD' (SELL) - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALEON PRICE TARGET TO 390 (375) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2250 (2200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1307 (1243) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 860 (630) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2610 (2580) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 350 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 900 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1725 (1630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 6 (5.50) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 570 (535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 375 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 265 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 810 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2400 (2250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS HOWDEN JOINERY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 854 (1020) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES IAG PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2900 (2850) PENCE - 'SELL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob