XRP & ADA explodieren nach Trumps Krypto-Reserve-Ankündigung

In einer überraschenden Ankündigung hat US-Präsident Donald Trump den Aufbau einer nationalen Krypto-Reserve verkündet, in der führende Kryptowährungen wie XRP, Solana und Cardano einbezogen werden sollen. Auffällig dabei ist, dass Bitcoin in seiner Erklärung nicht erwähnt wurde. Die Reaktion der Märkte war unmittelbar und heftig, mit dramatischen Kurssprüngen bei den genannten Altcoins.

Altcoins explodieren nach Trump-Ankündigung

XRP legte um 25 Prozent zu, während Solana einen Anstieg von 20 Prozent verzeichnete. Besonders beeindruckend war die Performance von Cardano (ADA), das mit einem Plus von 50 Prozent die Liste anführt.

Diese dramatischen Kurssprünge werfen die Frage auf, ob Trump Bitcoin bewusst ausgelassen hat oder ob BTC als führende Kryptowährung so selbstverständlich ist, dass keine explizite Erwähnung notwendig war. Krypto-Experten wie TFTC äußern jedenfalls scharfe Kritik an der Auswahl der genannten Coins und argumentieren, dass XRP, Solana und Cardano stark zentralisiert seien.

