XRP-Kurs explodiert trotz massiver Whale-Verkäufe

On-Chain-Daten zeigen, dass große XRP-Inhaber ihre Bestände in einem außergewöhnlichen Umfang verkaufen. Dennoch konnte die Kryptowährung in den letzten 24 Stunden um beachtliche 20% zulegen - dank einer überraschenden Ankündigung von Donald Trump zu einer US-Krypto-Reserve mit XRP.

Massive Verkäufe durch XRP-Wale

Die Analyse von Krypto-Experte Maartunn zeigt einen ungewöhnlichen Abverkauf durch große XRP-Inhaber. Diese Distribution, bei der Wale ihre Coins an kleinere Anleger abgeben, erzeugt typischerweise starken Verkaufsdruck und belastet den Kurs.

Ali Martinez bestätigt die enge Korrelation zwischen Wal-Aktivität und Preisentwicklung. Historisch gesehen folgt auf intensive Verkaufsphasen der Großinvestoren meist ein entsprechender Kursrückgang.

Trump-Ankündigung löst plötzliche Kursrallye aus

Trotz der negativen On-Chain-Signale schoss der XRP-Kurs in die Höhe, nachdem Donald Trump auf Truth Social verkündete, dass die USA eine Krypto-Reserve aufbauen werden - mit XRP, ADA und SOL, aber ohne Bitcoin.

Diese unerwartete Nachricht führte zu einem sofortigen Anstieg von 20%. Nun stellt sich die Frage, ob die Wale mit FOMO wieder einsteigen oder die Rallye den Privatanlegern überlassen wird.

