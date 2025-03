Der Ölpreis fällt stark aus Angst vor Trumps Zöllen auf China - US-Präsident Trump wird voraussichtlich am 4. März zusätzliche Zölle von 10 % auf China erheben - Europäische Führer, darunter Zelenskyy, haben sich darauf geeinigt, einen Friedensplan für die Ukraine zu strukturieren - West Texas Intermediate (WTI), Futures an der NYMEX, fallen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...