Frankfurt am Main (ots) -"Sporthilfe Matchplan" als gemeinsames Projekt zur Vorbereitung auf die Nachaktivenkarriere / Klopp beim Ball des Sports in Frankfurt: "Sporthilfe macht einen überragenden Job""Ich möchte Deutschlands besten Athletinnen und Athleten zeigen, dass wir uns um sie kümmern, dass sie uns interessieren - und das nicht nur während ihrer Karriere, wenn wir sie anfeuern und für Erfolge feiern." Trainer Jürgen Klopp hat im Rahmen des "Ball des Sports" der Sporthilfe (22.02.2025) in Frankfurt die Bedeutung einer starken Unterstützung für Deutschlands beste Athletinnen und Athleten hervorgehoben: "Wir können nicht einem 17-jährigen Kanuten sagen: Hau alles rein, um für Deutschland Olympia-Gold zu gewinnen und danach schaust du selbst, wie es für dich weitergeht." Vielmehr sei es wichtig, eine Perspektive für die Zeit nach der Sportkarriere zu haben - insbesondere für die von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten, die trotz großer Erfolge finanziell nicht ausgesorgt hätten.Jürgen Klopp habe am Ende seiner Zeit als aktiver Fußballspieler selbst vor der Frage gestanden: "Ich wusste mit 33 Jahren nicht so genau, wo es lang gehen soll." Es habe sich bei ihm in der Folge zwar "einigermaßen gut entwickelt", so der frühere Trainer des FC Liverpool, er habe die damalige Situation aber nicht vergessen. "Deswegen habe ich mir schon immer Gedanken gemacht, wie man diesen fantastischen Athleten, die alles tun, um so erfolgreich wie möglich zu sein, ein bisschen unter die Arme greifen kann, um auch das Leben nach dem Sport positiv zu gestalten."Ergebnis der Überlegungen von Jürgen Klopp, der sich auch als Kurator bei der Sporthilfe engagiert, ist der "Sporthilfe Matchplan" als ein Baustein der Sporthilfe-Nachaktivenförderung. Umgesetzt wird das Programm mit der Unterstützung von Jürgen Klopp, der das Programm vollumfänglich finanziert, mit der Initiative Common Goal und der Agentur projektfive."Das Engagement von Jürgen Klopp für die Sporthilfe ist ein echter Gewinn und ein großes Zeichen der Wertschätzung. Der 'Sporthilfe Matchplan' ist ein Leuchtturmprojekt in der Nachaktivenförderung", sagt Karin Orgeldinger, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für die Athletenförderung. "Mit dem 'Sporthilfe Matchplan' können wir den Athletinnen und Athleten über Workshops und Coachings eine effektive Starthilfe für ihr berufliches Leben nach der Sportkarriere geben. Wir sind Jürgen Klopp dafür sehr dankbar."Das Feedback der Athletinnen und Athleten nach den ersten zweieinhalb Jahren sei sehr positiv, so Klopp, der "Sporthilfe Matchplan" sei ein wichtiger Mosaikstein im Gesamt-Angebot. "Wir können hier perfekt die Infrastruktur der Sporthilfe nutzen", lobt Klopp die Zusammenarbeit, "ich finde, die Sporthilfe macht einen überragenden Job." Aber um alles zu stemmen, brauche es viele starke Unterstützer. "Wir sollten uns deshalb Gedanken machen, was wir noch mehr tun können, um diese tollen Athleten zu unterstützen und um die nächste Generation auf den Weg zu bringen."Über den "Sporthilfe Matchplan"Der "Sporthilfe Matchplan" richtet sich als ein Baustein der Sporthilfe-Nachaktivenförderung an Sportlerinnen und Sportler aus Sporthilfe-geförderten Sportarten. Die Athletinnen und Athleten werden mithilfe von individuellen Coachings und Workshops dabei unterstützt, ihre Fähigkeiten, Leidenschaften sowie zukünftigen Ziele zu identifizieren und potenzialgerecht anzuwenden, insbesondere in Hinblick auf die Karriere nach dem Sport. Die Spitzensportlerinnen und -sportler erhalten in einem Auftakt-Workshop initiale Starthilfe und bekommen über die gesamte Dauer des Programms Expertinnen und Experten als Coaches zur Seite gestellt. Ein dritter Baustein ist ein Kommunikationstraining für ein selbstsicheres Auftreten im neuen beruflichen Umfeld. Geleitet werden die Workshops von Ruder-Olympiasieger Andreas Kuffner, Wirtschafts-Coach Friederike Lindenberg und Kommunikationstrainerin Yvonne Ransbach.