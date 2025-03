Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

Unternehmen: Alzchem Group AG

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 03.03.2025

Kursziel: EUR 89,90 (bislang: EUR 74,20)

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Von hohem Niveau aus weiter aufwärts



Dass Alzchem auch im vierten Quartal 2024 sowohl die eigene Guidance als auch alle Consensus-Prognosen übertraf, kann aus unserer Sicht nicht als Normalität eingestuft werden. Kritisch ließe sich einwenden, dass die Luft angesichts des inzwischen erreichten Margenniveaus dünner wird, doch lässt die anhaltende Verschiebung zum höhermargigen Segment Specialty Chemicals nach unserer Auffassung einen erneuten Margenanstieg und einen damit einhergehenden überproportionalen Ergebnisanstieg auch im Geschäftsjahr 2025e erwarten. Hinzu kommen die Chancen eines möglichen Markteintritts in den USA, der bislang nicht in den Umsatz- und Ertragsschätzungen eingepreist wurde und erneut einen Anlass für eine fundamentale Neubewertung der Aktie bieten könnte. Nach Überarbeitung unserer Prognosen für die Jahre 2025e-2027e errechnen wir aus dem von uns favorisierten dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein Kursziel von EUR 89,90 (bislang: EUR 74,20) je Aktie. Angesichts eines (ohne die Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) erwarteten

Kurssteigerungspotenzials von 15,3% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group.



Obwohl die Konzernumsätze im vierten Quartal 2024 mit -2,6% leicht rückläufig waren, wurde mit EUR 28,9 Mio. (+13,6% YoY) ein EBITDA erzielt, das im Jahr 2022 noch ausgereicht hätte, den Wert der gesamten zweiten Jahreshälfte zu übertreffen. Wie sehr die Transformation zu einem Spezialchemieunternehmen inzwischen vorangeschritten ist, zeigt auch ein Blick auf die Margen: So erhöhte sich die EBITDA-Marge im vierten Quartal 2024 um knapp 330 Basispunkte auf einen neuen Rekordwert von 20,8% (Q4/2023: 17,5%). Ertragsseitig ist überdies zu beobachten, dass die Verbesserungen umso markanter ausfallen, je weiter man sich in der Gewinn- und Verlustrechnung nach unten in Richtung des Anteils der Aktionäre am Konzerngewinn bewegt. So verbesserten sich das EBIT im Gesamtjahr 2024 um 42,3% und das EPS um 56,2%. Angesichts eines freien Cashflows von EUR 74,2 Mio. ist Alzchem nun auch wieder ein nettoschuldenfreies Unternehmen.

