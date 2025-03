Die Aktie der Deutschen Börse zeigt sich in den jüngsten Handelssitzungen in robuster Verfassung und tendiert weiter nordwärts. Am Montagmittag legte das Papier in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 251,90 Euro zu, nachdem es in der Spitze sogar bis auf 252,80 Euro gestiegen war. Bei einem Eröffnungskurs von 251,00 Euro wechselten bis zum Mittag bereits über 53.000 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Bemerkenswert ist die Nähe zum 52-Wochen-Hoch: Mit 253,00 Euro, erreicht am 27. Februar 2025, notiert die Aktie aktuell nur 0,44 Prozent unter diesem Höchststand. Seit dem 52-Wochen-Tief von 175,90 Euro vom 30. Mai 2024 konnte das Papier einen beeindruckenden Anstieg von 43,21 Prozent verzeichnen, was das gestiegene Anlegervertrauen unterstreicht. Für das laufende Jahr prognostizieren Marktexperten eine Dividendenausschüttung von 4,22 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,80 Euro entspricht.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel zur positiven Kursentwicklung setzt die Deutsche Börse ihr kürzlich angekündigtes Aktienrückkaufprogramm fort. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden im Zeitraum vom 26. bis einschließlich 28. Februar 2025 insgesamt 765 eigene Aktien erworben. Dabei zahlte die Börse durchschnittliche Kurse zwischen 247,02 Euro am 26. Februar und 252,00 Euro am 28. Februar. Der Erwerb erfolgt ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Die Deutsche Börse hatte das Rückkaufprogramm am 24. Februar offiziell angekündigt und informiert regelmäßig auf ihrer Internetseite über die Fortschritte. Während der Aktienkurs sich dem Jahreshöchststand nähert, bleiben Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 234,33 Euro eher zurückhaltend, was allerdings erhebliches Wachstumspotenzial für die kommenden Monate nicht ausschließt. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 11,15 Euro je Aktie.

Anzeige

Deutsche Boerse-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Boerse-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Boerse-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Boerse-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...