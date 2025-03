BEIJING, China (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu will neue Bonds ausgeben und weitere Milliardenbeträge für das Wachstum des Unternehmens einsammeln. Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085), der führende Suchmaschinen-Dienst in China, plant Berichten zufolge die Ausgabe von Offshore-Yuan-Anleihen...

Den vollständigen Artikel lesen ...