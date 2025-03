© Foto: ARK Invest

Cathie Wood, Gründerin von ARK Invest, rät Investoren, Nvidia nicht vorschnell abzuschreiben. Trotz des jüngsten Ausverkaufs sieht die bekannte AI-Investorin weiterhin Wachstumspotenzial für die Aktie. Auf der Bitcoin Investor Week in New York erklärte sie gegenüber Yahoo Finance, dass Nvidia nach wie vor ein Wachstumswert sei und um 20 Prozent steigen könne, selbst wenn die Margen unter dem Wettbewerbsdruck von AMD und Amazon leicht schrumpften. Mit ihrer Meinung steht die Starinvestorin nicht allein da. Reihenweise hoben die Analysten an der Wall Street die Kursziele an. "Dieser Markt wird nicht allein Nvidia gehören, aber das Unternehmen verdient große Anerkennung für die unglaublichen …