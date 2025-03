San Jose, Kalifornien, 3. März 2025 (ots/PRNewswire) -Supermicro treibt Innovation, Arbeitsplatzschaffung und Wirtschaftswachstum in San Joses blühendem Technikmarkt (Thriving Tech Market) voranSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage sowie 5G/Edge, treibt seine Expansion voran und kündigt Pläne für einen dritten Campus im Silicon Valley an. Das erste Gebäude wird über 300 000 Quadratmeter groß sein, jedoch der dritte Campus wird nach seiner Fertigstellung voraussichtlich fast 3 Millionen Quadratmeter umfassen. Mit der Unterstützung des Bürgermeisters stärkt diese Expansion die Position von Supermicro als Branchenführer, beschleunigt die Flüssigkühlung und Data Center Building Block Solutions® für Rechenzentren sowie Kunden und schafft gleichzeitig neue Arbeitsplätze sowie Möglichkeiten für lokale Talente. Supermicro ist der führende IT-Hersteller mit Hauptsitz in den USA."Wir sind begeistert, dass wir unsere Präsenz im Silicon Valley ausbauen können", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Fabriken sind flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, um die steigenden Kundenanforderungen zu erfüllen. Wir gehen davon aus, dass bis zu 30 % der neuen Rechenzentren Flüssigkeitskühlungslösungen einsetzen werden. Heute kann Supermicro 5000 luftgekühlte oder 2000 flüssigkeitsgekühlte Racks pro Monat liefern, um umfangreiche Aufträge zu unterstützen. Diese Erweiterung ist ein großer Schritt vorwärts in unserer Vision für Innovation, Investitionen in Personal, Qualität, Time-to-Deployment (TTD), Time-to-Online (TTO) und technologischen Fortschritt."Erfahren Sie hier mehr über die Building Block Flüssigkühlungslösungen von Supermicro."Wir sind stolz darauf, die Heimat von Supermicro zu sein, einem der am schnellsten wachsenden und innovativsten Unternehmen, das die KI-Revolution vorantreibt und fast 3000 lokale Beschäftigte führt, Tendenz steigend", sagte der Bürgermeister von San Jose, Matt Mahan. "Mit dieser geplanten Expansion trägt Supermicro dazu bei, dass San Jose neu definiert, wie 'Made in America' aussieht, und schafft hoch bezahlte neue Arbeitsplätze, die unsere Wirtschaft ankurbeln."Es wird erwartet, dass durch die neue Entwicklung Hunderte neue Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen entstehen werden, auch in den Bereichen Technik, Produktion und Unternehmen. Supermicro entwickelt flüssigkeitsgekühlte Bausteinlösungen für KI-Fabriken und den HPC-Markt, die Rechenzentren dabei helfen, effizienter zu arbeiten, indem sie den CO2-Fußabdruck reduzieren und durch den geringeren Stromverbrauch langfristig Betriebskosten einsparen."PG&E freut sich, die weitere Expansion von Supermicro im Silicon Valley zu unterstützen", sagte Teresa Alvarado, Vizepräsidentin für die Region South Bay und Central Coast von PG&E. "Durch unsere laufenden Investitionen in die Infrastruktur und saubere Energie ist PG&E in der Lage, zuverlässige sowie nachhaltige Energie zu liefern, um den wachsenden Bedarf des Technologiesektors zu decken."Supermicro arbeitet weiterhin eng mit Rechenzentrumsbetreibern zusammen, um die richtige Servertechnologie für die anspruchsvollen Arbeitslasten zu finden. Mit seinem starken Engagement für technologische Fortschritte, die Förderung von Talenten und langfristiges Wirtschaftswachstum soll der Bau des neuen Standorts im Jahr 2025 beginnen.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden eine Optimierung für ihren exakten Arbeitsaufwand und ihre Anwendung, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen eine umfassende eine Reihe Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2630859/Supermicro_San_Jose_Expansion.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5982840