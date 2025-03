Boston / München (ots) -Anaqua (https://anaqua.com/de/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=2025LeadershipChange), ein führender Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovation und das Management geistigen Eigentums (IP), gab heute bekannt, dass Bob Romeo zum 1. April 2025 in den Ruhestand treten wird. Seine Nachfolge als CEO übernimmt Justin P. Crotty. Romeo, der seit zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens steht, wird sich weiterhin als Investor und Mitglied im Führungskreis von Anaqua am fortwährenden Wachstum des Unternehmens beteiligen.Crotty kam 2016 als Chief Financial Officer zu Anaqua und wurde 2018 zum COO ernannt, eine Position, die er derzeit innehat. Während seiner Amtszeit hat er zentrale Bereiche wie das Hosting und den Betriebsablauf beaufsichtigt, und zehn Akquisitionen geleitet sowie erfolgreich integriert, um Anaquas Wertversprechen als integrierte Plattform für seine Kunden zu erfüllen. Zusätzlich zu seinen operativen Verantwortungsgebieten wird er weiterhin im Führungskreis unter dem neuen Eigentümer Nordic Capital mitwirken. Darüber hinaus engagiert sich Crotty als Executive Sponsor für Kunden sowie potenzielle Interessenten und ist Vorstandsmitglied beim Copyright Clearance Center, der größten Organisation für freiwillige kollektive Rechte weltweit.Vor seiner Zeit bei Anaqua war Crotty als Partner bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman (https://www.oliverwyman.com/index.html) tätig und hat Private-Equity- und Unternehmenskunden bei Wachstums- und M&A-Initiativen in den Bereichen Software, Information und Dienstleistungen beraten. Crotty hatte außerdem leitende Positionen in den Bereichen Private Equity, Investment Banking und Unternehmensentwicklung inne, mit Arbeitsplätzen in den USA, Europa und Asien.Zu seiner Ernennung sagte Crotty: "Es ist eine Ehre, Anaqua gemeinsam mit unserem unglaublichen Führungsteam, unseren Mitarbeitern und Kunden zu leiten. Unter Bobs Führung ist Anaqua gediehen und wir freuen uns auf die nächste Wachstumsphase mit unserem neuen Eigentümer Nordic Capital. Mit der Unterstützung von Nordic Capital werden wir unsere technologiegetriebenen Lösungen weiter verbessern, unsere globale Präsenz beschleunigen und operative Exzellenz vorantreiben - alles zum bestmöglichen Vorteil unserer Kunden."Bob Romeo kommentierte: "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, Anaqua das letzte Jahrzehnt über gedient zu haben. Anaqua ist ein herausragendes Unternehmen mit den besten Kunden, den talentiertesten Mitarbeitern der Branche und einer vielversprechenden Zukunft. Es war ein Privileg, fast zehn Jahre lang täglich mit Justin zusammenzuarbeiten. Sein Wissen über das Unternehmen, sein Engagement für die Kunden, sein Erfolg beim Aufbau leistungsstarker Teams und sein Geschäftssinn bringen ihn in die einzigartige Position, um Anaqua zu neuen Höhen zu führen. Ich freue mich auf das nächste Kapitel von Anaqua.""Bob Romeo hat hervorragende Arbeit geleistet, um Anaqua als führenden Anbieter von Technologielösungen für Innovations- und IP-Management zu positionieren. Unter seiner Führung hat das Unternehmen eine starke Erfolgsbilanz aufgebaut und das Vertrauen bedeutender US-Marken sowie führender Patentinhaber gewonnen. Während wir in die nächste Phase von Anaquas Entwicklung übergehen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Justin P. Crotty. Die Führungsspitze ist von seiner Fähigkeit überzeugt, das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, während Anaqua seine Position als führende Plattform für innovationsgetriebene Branchen weiter festigt", sagte Fredrik Näslund, Partner und Leiter des Bereichs Technologie & Zahlungssysteme bei Nordic Capital Advisors.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine IP-Management-Softwarelösungen AQX® und PATTSY WAVE® bieten beide Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die darauf ausgelegt ist, IP-Strategien zu bewerten, IP-Entscheidungen zu ermöglichen und IP-Prozesse zu optimieren - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes Segments. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 führenden US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihre Anforderungen im Bereich IP-Management. Die globalen Unternehmensaktivitäten finden im Hauptsitz in Boston statt, mit Niederlassungen in den gesamten USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).