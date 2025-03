KI-Agenten werden die ServiceNow-Plattform nutzen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Arbeitsabläufe zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern

Prodapt, ein führender Anbieter von Beratung, Business Reengineering und Managed Services für die Telekommunikations- und Technologiebranche, hat heute KI-Agenten auf der ServiceNow-Plattform angekündigt, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, die Produktivität zu maximieren und die Unternehmenstransformation zu beschleunigen.

Mit der bewährten, vereinheitlichten ServiceNow-Plattform können Telekommunikations- und Technologieunternehmen Systeme, Aufgaben und Abteilungen nahtlos miteinander verbinden und dadurch unternehmensweite Intelligenz aktivieren. Prodapt hat begonnen, maßgeschneiderte KI-Agenten auf der ServiceNow-Plattform zu entwickeln, beginnend mit dem Customer Churn Prediction Agent, der jetzt im ServiceNow Store erhältlich ist Mit einschlägiger Branchenexpertise, seinen Stärken im Data Engineering und in der ServiceNow-Integration wird Prodapt die Entwicklung von Agenten für Telecom Service Management (TSM), Sales Order Management for Telecom (SOMT) und weitere ServiceNow-Module in großem Umfang vorantreiben.

"Wir freuen uns, unsere KI-Agenten auf der ServiceNow-Plattform anzukündigen", sagte Rajiv Papneja, CTO von Prodapt. "ServiceNow definiert mit seinem AI Agent Control Tower und dem AI Agent Orchestrator die KI für Unternehmen neu und verwandelt KI von Automatisierung in echte Orchestrierung. Unsere auf der ServiceNow-Plattform basierenden KI-Agenten werden Telekommunikationsunternehmen dabei helfen, von KI-Experimenten zu echten Ergebnissen überzugehen indem sie Arbeitsabläufe optimieren, die Entscheidungsfindung beschleunigen und Geschäftsergebnisse in großem Maßstab liefern."

"ServiceNow und Prodapt arbeiten gemeinsam daran, die KI-getriebene Transformation in der Telekommunikationsbranche zu revolutionieren", sagte Michael Park, Senior Vice President und Global Head of AI GTM bei ServiceNow. "Indem wir die robusten Ressourcen der ServiceNow-Plattform zusammen mit der umfassenden Branchenexpertise von Prodapt nutzen, liefern wir innovative Agentic AI-Lösungen, die Arbeitsabläufe nahtlos integrieren und automatisieren, die betriebliche Effizienz steigern und bedeutende Geschäftsergebnisse erzielen."

Über Prodapt

Prodapt ist der größte spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche. Als strategischer Technologiepartner mit Fokus auf KI bietet Prodapt Beratung, Business Reengineering und Managed Services für die größten Telekommunikations- und Technologiekonzerne, die Netzwerke und digitale Erlebnisse der Zukunft aufbauen. Prodapt wurde von Gartner als großer, telekommunikationsorientierter, regionaler IT-Serviceanbieter anerkannt.

Zu den Kunden von Prodapt, die weltweit 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte miteinander verbinden, gehören Google, Amazon, SoftBank, PayPal, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung und viele mehr.

Als "Great Place To Work Certified"-Unternehmen beschäftigt Prodapt mehr als 6.000 Technologie- und Fachexperten in über 30 Ländern. Prodapt gehört zu einem 130 Jahre alten Mischkonzern, The Jhaver Group, der mehr als 32.000 Mitarbeiter an über 80 Standorten weltweit beschäftigt.

