Auf dem MWC 2025 stellt Lenovo sein neuestes KI-gestütztes Geschäftsportfolio vor, darunter neue ThinkPad und ThinkBook KI-PCs Sicherheits- und Verwaltungslösungen sowie visionäre Proof-of-Concept-Geräte. Diese Innovationen wurden entwickelt, um die Produktivität, Personalisierung und Sicherheit zu verbessern, und nutzen KI-gestützte Datenverarbeitung und anpassungsfähige Formfaktoren, um den sich wandelnden Bedürfnissen moderner Berufstätiger gerecht zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250302157223/de/

(Photo: Lenovo)

"KI verändert die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend, und wir bei Lenovo sind bestrebt, intelligentere, sicherere und anpassungsfähigere Lösungen zu liefern, die Fachleute in der heutigen, sich schnell entwickelnden Arbeitswelt unterstützen. Unsere neuesten ThinkPad- und ThinkBook-Innovationen nutzen KI, um die Produktivität zu steigern, das IT-Management zu optimieren und sicherere und nahtlose hybride Arbeitserfahrungen zu bieten", sagte Eric Yu, SVP des SMB and Commercial Product Center der Lenovo Intelligent Devices Group "Das ThinkBook-Konzept mit dem Codenamen Flip AI PC ist ein Beispiel für unsere Vision für die Zukunft, in der KI-gestützte Geräte für mehr Effizienz, Personalisierung und Zusammenarbeit sorgen als je zuvor. Mit unserem wachsenden Portfolio an KI-integrierten Geschäftsgeräten und intelligenten IT-Lösungen unterstützt Lenovo Unternehmen dabei, das Potenzial der KI in einer sich ständig verändernden Welt zu nutzen."

Wichtige Innovationen auf dem MWC 2025

ThinkBook "Codename Flip" KI-PC-Konzept

Als Herzstück der Lenovo-Präsentation stellt das ThinkBook "Codename Flip" KI-PC-Konzept ein vielseitiges, nach außen klappbares 18,1-Zoll-OLED-Display vor, das sich von einem kompakten 13-Zoll-Laptop in einen erweiterten Multiformat-Arbeitsbereich verwandeln lässt. Mit KI-gesteuertem Multitasking, geteiltem Bildschirm und adaptiven Kollaborationsmodi bietet es Fachleuten eine beispiellose Flexibilität in hybriden Arbeitsumgebungen.

Neue ThinkPad ThinkBook KI-PCs

Lenovo präsentiert KI-gestützte Business-Laptops mit Intel® Core Ultra- und AMD Ryzen KI-Prozessoren, Copilot+-Funktionalität und Sicherheit auf Unternehmensniveau. Zu den Highlights gehören:

ThinkPad T14s 2-in-1 Das erste konvertierbare ThinkPad der T-Serie mit 360°-Scharnier, KI-gestützter Leistung und optionalem Lenovo Yoga Pen für präzise Arbeitsabläufe.

Das erste konvertierbare ThinkPad der T-Serie mit 360°-Scharnier, KI-gestützter Leistung und optionalem Lenovo Yoga Pen für präzise Arbeitsabläufe. ThinkPad X13 Gen 6 Ein leichter, ultramobiler KI-PC (ab 0,93 kg/2,05 lbs) mit einer KI-gestützten Kommunikationsleiste, Wi-Fi 7 und Unternehmenssicherheit.

Ein leichter, ultramobiler KI-PC (ab 0,93 kg/2,05 lbs) mit einer KI-gestützten Kommunikationsleiste, Wi-Fi 7 und Unternehmenssicherheit. ThinkBook 16p Gen 6 Ein leistungsstarker KI-beschleunigter Laptop mit diskreter NPU für Geschäfts- und Kreativprofis, ausgestattet mit Intel Core Ultra-Prozessoren (HX-SKUs), NVIDIA® GeForce RTX-Grafik und einem leistungsstarken 200-W-Geek-Modus für anspruchsvolle Arbeitslasten.

Ein leistungsstarker KI-beschleunigter Laptop mit diskreter NPU für Geschäfts- und Kreativprofis, ausgestattet mit Intel Core Ultra-Prozessoren (HX-SKUs), NVIDIA® GeForce RTX-Grafik und einem leistungsstarken 200-W-Geek-Modus für anspruchsvolle Arbeitslasten. Erweiterte ThinkPad- und ThinkBook-Produktpalette - einschließlich ThinkPad T14s Gen 6, T14 Gen 6, T16 Gen 4, E14 Gen 7, E16 Gen 3 und ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 die KI-gestützte Verbesserungen für verschiedene Geschäftsanforderungen bieten.

KI-gesteuerte Machbarkeitsstudien: Die Grenzen der Unternehmensinformatik erweitern

Magic Bay Modulares Ökosystem

Lenovo führt mit dem Magic Bay Ökosystem, einer Reihe von ansteckbarem KI-gestütztem Zubehör für verbessertes Multitasking und Zusammenarbeit, das modulare Computing ein:

Magic Bay Dual Display Zwei ansteckbare 13,3-Zoll-Displays für erweiterte Arbeitsabläufe.

Zwei ansteckbare 13,3-Zoll-Displays für erweiterte Arbeitsabläufe. Magic Bay 2nd Display Ein kompaktes 8-Zoll-Display für schnellen Zugriff auf wichtige Apps und Benachrichtigungen.

Ein kompaktes 8-Zoll-Display für schnellen Zugriff auf wichtige Apps und Benachrichtigungen. Magic Bay "Codename Tiko Tiko Pro" KI-gesteuerter Assistent im Emoji-Stil oder dediziertes KI-gesteuertes Zusatzdisplay mit Statusanzeigen in Echtzeit und interaktiven gestenbasierten Antworten.

Diese modularen Innovationen bieten anpassbare KI-gesteuerte Lösungen für Fachleute, die nach intelligenteren und effizienteren Arbeitsplätzen suchen.

Innovationen im Bereich immersives und adaptives Computing

Lenovo erforscht KI-gesteuertes 3D-Computing und gestenbasierte Interaktion mit bahnbrechenden Machbarkeitsnachweisen:

ThinkBook 3D Laptop Concept Ein brillenfreies 3D-Laptop mit Directional Backlight 3D-Technologie für die Erstellung, Visualisierung und Zusammenarbeit von immersiven Inhalten.

Ein brillenfreies 3D-Laptop mit für die Erstellung, Visualisierung und Zusammenarbeit von immersiven Inhalten. Lenovo AI Ring Concept Ein gestenbasiertes Steuergerät , das berührungslose Navigation, 3D-Modellmanipulation und interaktive UI-Anpassungen ermöglicht.

Ein , das berührungslose Navigation, 3D-Modellmanipulation und interaktive UI-Anpassungen ermöglicht. Hybrid Dimensional 34-inch Curved Monitor Ein brillenfreies 2D/3D-Hybrid-Ultrawide-Display für die gleichzeitige Visualisierung von Inhalten und immersive virtuelle Meetings.

Diese Konzepte veranschaulichen die Vision von Lenovo für KI-gestützte Produktivität, Zusammenarbeit und räumliche Datenverarbeitung

AI Now: Smartere KI für die Unternehmensdatenverarbeitung

Lenovo AI Now, erstmals im November 2024 vorgestellt, wird mit neuen KI-gestützten Funktionen weiterentwickelt und ermöglicht Automatisierung auf dem Gerät, Echtzeit-Einblicke und intelligentes Workflow-Management. Auf dem MWC erweitert Lenovo die PC-Smartphone-Integration und ermöglicht es Benutzern, ihren PC mit ihrem Motorola-Smartphone zu aktivieren, Zeitpläne zu verwalten und die Produktivität mit einem aktualisierten Mini-AI-Now-Fenster zu optimieren.

Sicherheits- und IT-Management: Schutz von Unternehmensflotten und KI-gestützten Arbeitsabläufen

ThinkShield Firmware Assurance Plattform-Root-of-Trust-Sicherheit, die die Integrität der Firmware beim Booten überprüft, um unbefugte Änderungen zu verhindern.

Plattform-Root-of-Trust-Sicherheit, die die Integrität der Firmware beim Booten überprüft, um unbefugte Änderungen zu verhindern. Lenovo Device Orchestration (LDO) KI-gestütztes Flottenmanagement, automatisierte Sicherheitsupdates und Leistungsoptimierung.

KI-gestütztes Flottenmanagement, automatisierte Sicherheitsupdates und Leistungsoptimierung. Lenovo IT Assist Ein Cloud-basiertes KI-Tool für die Echtzeit-Geräteüberwachung, vorausschauende Analysen und automatisierte Systemoptimierungen.

Mit diesen Lösungen stellt Lenovo sicher, dass KI-gestützte Geräte sicher, effizient und unternehmensfähig bleiben

Verfügbarkeit und Preise in der EMEA-Region, ab:

ThinkPad X13 Gen 6 Juni 2025, ab 1.399 ohne MwSt

Juni 2025, ab ThinkPad T14s 2-in-1 Juni 2025, ab 1.649 ohne MwSt

Juni 2025, ab ThinkPad T14s Gen 6 - April 2025, ab 1.999 ohne MwSt

April 2025, ab ThinkPad T14 Gen 6 Mai 2025, ab 1.549 ohne MwSt

Mai 2025, ab ThinkPad T16 Gen 4 Juni 2025, ab 1.549 ohne MwSt

Juni 2025, ab ThinkPad E14 Gen 7 April 2025, ab 669 ohne MwSt

April 2025, ab ThinkPad E16 Gen 3 April 2025, ab 679 ohne MwSt

April 2025, ab ThinkBook 16p Gen 6 Juni 2025, ab 2.999 ohne MwSt

Juni 2025, ab ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 Mai 2025, ab 869 ohne MwSt

Die vollständige Pressemitteilung und weitere Informationen zu den anderen Ankündigungen von Lenovo finden Sie in Lenovos MWC 2025 Presse-Kit

LENOVO, THINKPAD, THINKBOOK und THINKSHIELD sind Marken von Lenovo. Intel, Intel Core, Intel vPro und Thunderbolt sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. AMD, das AMD-Pfeillogo, Radeon, RDNA, Ryzen und deren Kombinationen sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance. NVIDIA und RTX sind Marken der NVIDIA Corporation, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2025 Lenovo Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo hat sich auf die kühne Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen bietet ein Pocket-to-Cloud-Portfolio aus KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle, überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250302157223/de/

Contacts:

Adrian Horne

ahorne@lenovo.com