Shanghai, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) -Pulnovo Medical, ein weltweit anerkannter Pionier im Bereich medizinischer Geräte für pulmonale Hypertonie (PH) und Herzinsuffizienz (HF), hat den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung in Höhe von fast 100 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese Runde wurde gemeinsam von Qiming Venture Partners und dem bestehenden Anteilseigner Lilly Asia Ventures geleitet, wobei sich die bestehenden Investoren OrbiMed und Gaorong Capital anteilig beteiligten. Der Erlös wird verwendet, um die globalen klinischen Studien von Pulnovo Medical, die internationale Geschäftsexpansion und strategische Initiativen voranzutreiben.Die Finanzierungsrunde war zweifach überzeichnet und stellt eine der größten Kapitalbeschaffungen im asiatisch-pazifischen Sektor für innovative Medizinprodukte in den letzten Jahren dar. Dies spiegelt das Vertrauen der führenden Institutionen in die globale Strategie sowie die technischen Fähigkeiten von Pulnovo Medical wider.Pulnovo Medical wurde 2013 gegründet und ist ein bahnbrechendes, in internationalen Richtlinien anerkanntes Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen nutzt sein umfangreiches klinisches Fachwissen, um wissenschaftliche Fortschritte und die weltweite Vermarktung voranzutreiben. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung überlegener therapeutischer Lösungen für die verschiedenen Stadien von HF, um die Ergebnisse für Patienten zu verbessern.Das Hauptprodukt von Pulnovo Medical, die PADN-(Pulmonary Artery Denervation)-Technologie (Denervierung der Pulmonalarterien), ist eine innovative und wirksame minimal-invasive Behandlung für PH, die erfolgreich die Marktzulassung erhalten hat. PH ist eine Erkrankung, die zu Herzversagen und Sterblichkeit führen kann, wobei die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt sind. Bei der PADN wird der pulmonale Gefäßendothel-Sympathikusnerv mittels Radiofrequenzablation gezielt angegriffen, wodurch der Druck in der Lungenarterie wirksam gesenkt und das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt wird.PADN erhielt 2021 von der FDA den Status eines bahnbrechenden Geräts für PH der Gruppen I, II und IV. PADN wurde im Jahr 2022 in die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie und der Europäischen Gesellschaft für Atemwegserkrankungen aufgenommen. Im Jahr 2023 erhielt Pulnovo Medical die Ausnahmegenehmigung zur Verwendung am Menschen für Geräte der Gruppe I PH. Der HF-Katheter und der HF-Generator erhalten Ende 2023 die Marktzulassung in China und werden damit weltweit zu einem kommerziell erhältlichen interventionellen Gerät in diesem Bereich. Im Jahr 2024 erhielt das Zubehörprodukt von Pulnovo Medical, die 9F-Schutzhülle, die FDA-Zulassung.Cynthia Chen, Vorsitzende, geschäftsführende Vorsitzende und Präsidentin von Pulnovo Medical, gab bekannt, dass der Erlös dieser Runde zwei für dieses Jahr geplante FDA-Studien für PH der Gruppe I und PH der Gruppe II (chronische Herzinsuffizienz in Kombination mit PH) unterstützen wird. Unter der Leitung des Führungsteams hat sich das Unternehmen von einem Labor zu einem global strukturierten Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Singapur, Hongkong SAR und in vier Städten auf dem chinesischen Festland, darunter Peking und Shanghai, entwickelt.William Hu, Managing Partner von Qiming Venture Partners, sagte: "Die Durchbrüche von Pulnovo Medical bei der interventionellen Behandlung von PH und HF sind beeindruckend. Die PADN-Technologie des Unternehmens ist jetzt auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Macau kommerziell verfügbar und 2024 wurden globale multizentrische Studien in Portugal, Serbien, Georgien und Südostasien gestartet. Nach der FDA-Zulassung als bahnbrechendes Gerät bestätigen die weltweiten klinischen Studien die führende Rolle und den klinischen Wert der Technologie. Als langfristiger Investor im Gesundheitswesen ist Qiming bestrebt, innovative Unternehmen mit globalen Visionen zu unterstützen. Wir sind vom Potenzial von Pulnovo Medical überzeugt und werden die internationale Expansion und Kommerzialisierung des Unternehmens unterstützen, um Patienten weltweit neue Hoffnung zu geben."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pulnovo-medical-gibt-den-abschluss-einer-serie-c-finanzierung-in-hohe-von-fast-100-millionen-us-dollar-bekannt-302390859.htmlPressekontakt:E-Mail: pr@pulnovomed.comOriginal-Content von: Pulnovo Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175570/5982989