Der Halbleiterriese plant neue Produktionsanlagen und ein Forschungszentrum in den USA, was die Aktienkurse in Taiwan belastet und die globale Chipproduktion verlagert.

Der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC plant eine massive Ausweitung seiner Präsenz in den USA mit einer Investition von 100 Milliarden Dollar. Diese Ankündigung erfolgte während eines Treffens zwischen TSMC-CEO C.C. Wei und US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Das Vorhaben umfasst den Bau von drei neuen Chip-Produktionsanlagen, zwei fortschrittlichen Verpackungseinrichtungen und einem bedeutenden Forschungs- und Entwicklungszentrum. Nach Bekanntwerden der Pläne reagierten die Märkte prompt - die in Taiwan notierten Aktien des Unternehmens fielen bei Handelseröffnung am Dienstag um 2,25% und notierten am frühen Morgen etwa 1,5% niedriger.

Auswirkungen auf globale Chipproduktion

Die geplante Investition soll die inländische Produktion in den USA stärken und die Abhängigkeit von in Asien hergestellten Halbleitern verringern. Als wichtiger Fertigungspartner für Technologiegiganten wie Nvidia, Qualcomm und Advanced Micro Devices nimmt TSMC eine zentrale Position in der US-Chipindustrie ein. Die Verlagerung eines größeren Teils der Produktion auf US-Boden könnte ein wesentliches Lieferkettenrisiko für diese Unternehmen lösen. Das taiwanesische Kabinett kündigte an, die Investition gemäß den Landesgesetzen zu prüfen, da größere Auslandsinvestitionen taiwanesischer Unternehmen einer behördlichen Genehmigung bedürfen. Der taiwanesische Ministerpräsident Cho Jung-tai betonte jedoch, dass die Regierung Auslandsinvestitionen, die Taiwans Wettbewerbsfähigkeit insgesamt steigern, grundsätzlich positiv bewerte und Taiwan ein "wichtigster" Partner der USA in Hochtechnologiesektoren sei. Experten wie Andrew Tsai, Vorsitzender von Taiwans Capital Investment Management Corp, äußerten bereits Bedenken hinsichtlich der höheren Kosten für TSMC, da der Bau des ersten Werks in Arizona von Verzögerungen geprägt war und die Chipproduktion dort 2024 zu höheren Kosten als in den Anlagen in Taiwan anlief.

