© Foto: Airbus Defence and Space/dpa

Der Eklat beim Selenskyj-Besuch im Weißen Haus hat der EU gezeigt, dass sie die Abhängigkeit von den USA verringern muss. Rüstungsaktien haben davon durch die Bank profitiert. Aber die Aktie von Eutelsat ist abgehoben!Rüstungsaktien waren zu Wochenbeginn schon gut unterwegs, aber die Aktie von Eutelsat Communications hat alle in den Schatten gestellt. Über 60 Prozent hat die Aktie zugelegt, deren Chart eher an die Wasserstoffwerte Plug Power oder Nel erinnert. Was genau macht Eutelsat? Eutelsat Communications ist eines der führenden Unternehmen in der Satellitenkommunikation mit Hauptsitz in Paris. Gegründet im Jahr 1977, betreibt das Unternehmen eine Flotte von geostationären und erdnahen …