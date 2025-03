Die EU-Kommission plant laut Mittteilung des EU-Abgeordneten Bernd Lange (SPD) das MERCOSUR-Freihandelsabkommen in zwei Teile aufzuteilen, um eine schnellere Ratifizierung zu ermöglichen, so informiert der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV) in seinem Newsletter. Bildquelle: Pixabay Dasselbe soll auch mit dem modernisierten Abkommen mit Mexiko geschehen, analog dem...

