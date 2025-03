MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von einer anhaltend gute Nachfrage von seinem jüngsten Zukauf profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten 2024 deutlich zu. Auch für laufende Jahr rechnet Bilfinger mit einem deutlichen Wachstum, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Mannheim mitteilte. 2025 soll der Umsatz auf 5,1 Milliarden bis 5,7 Milliarden Euro steigen. Die mittlere Analystenschätzung liegt am unteren Ende der Spanne. Vom Erlös sollen mit 5,2 bis 5,8 Prozent als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hängen bleiben. Das ist mehr als Experten erwartet haben. Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm.

2024 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 12 Prozent auf gut fünf Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte mit 264 Millionen Euro um 39 Prozent zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,3 auf 5,2 Prozent. Unter dem Strich ging der Gewinn leicht um ein Prozent auf 180 Millionen Euro zurück. 2023 hatte Bilfinger von einer Steuergutschrift profitiert. Von der guten Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitierten: Die Dividende soll auf 2,40 Euro erhöht werden. Für 2023 hatte Bilfinger 1,80 Euro je Aktie gezahlt./mne/stk