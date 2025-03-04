The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.03.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2025
ISIN Name
XS1575444622 IBERDROLA FIN. 17/25 MTN
DE000A2TR026 NIEDERS.SCH.A.19/25 A.886
XS1785356251 KOJAMO OYJ 18/25
XS1875280387 FMS WERTMGMT MTN 18/25 LS
FR0014006XE5 BFCM 21/25 MTN
US20826FAU03 CONOCOPHILL 22/25
DE000HLB71P4 LB.HESS.THR.CARRARA03ZI/2
US24422EWB19 JOHN DEERE C 22/25 MTN
DE000DFK0P41 DZ BANK IS.A1712 VAR
XS2451854991 BOC (SYD) 22/25 MTN
DE000NLB35A9 NORDLB 23/25
FR001400GDG7 CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN
ES0L02503073 SPANIEN 24/25 ZO
EU000A3L28B4 EU 24-07.03.25
DE000DW6C3A8 DZ BANK IS.C377 23/25
XS1870443089 INTL FIN. CORP. 18/25 MTN
XS1805260483 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN
DE000HLB5LD5 LB.HESS.THR.CARRARA03D/18
XS0737747211 LLOYDS BANK 12/25 MTN
AU3CB0251239 LLOYDS BKG GRP 2025 MTN
XS1873225376 ASIAN DEV. BK 18/25 MTN
DE000SLB4154 LDSBK.SAAR OPF A415
GB0030880693 TREASURY STK 2025
AU3FN0041042 LLOYDS BKG GRP 2025 FLR
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