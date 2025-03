The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2025ISIN NameXS1575444622 IBERDROLA FIN. 17/25 MTNDE000A2TR026 NIEDERS.SCH.A.19/25 A.886XS1785356251 KOJAMO OYJ 18/25XS1875280387 FMS WERTMGMT MTN 18/25 LSFR0014006XE5 BFCM 21/25 MTNUS20826FAU03 CONOCOPHILL 22/25DE000HLB71P4 LB.HESS.THR.CARRARA03ZI/2US24422EWB19 JOHN DEERE C 22/25 MTNDE000DFK0P41 DZ BANK IS.A1712 VARXS2451854991 BOC (SYD) 22/25 MTNDE000NLB35A9 NORDLB 23/25FR001400GDG7 CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTNES0L02503073 SPANIEN 24/25 ZOEU000A3L28B4 EU 24-07.03.25DE000DW6C3A8 DZ BANK IS.C377 23/25XS1870443089 INTL FIN. CORP. 18/25 MTNXS1805260483 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTNDE000HLB5LD5 LB.HESS.THR.CARRARA03D/18XS0737747211 LLOYDS BANK 12/25 MTNAU3CB0251239 LLOYDS BKG GRP 2025 MTNXS1873225376 ASIAN DEV. BK 18/25 MTNDE000SLB4154 LDSBK.SAAR OPF A415GB0030880693 TREASURY STK 2025AU3FN0041042 LLOYDS BKG GRP 2025 FLR